亞裔老人頻遭攻擊 加州300志工發起安心護送行動

由於加州灣區老年亞裔頻遭攻擊，西語裔青年阿茲維多號召近300名志工，響應「Compassion in Oakland」安心伴行計畫。(CNN有線電視台截圖)

有線電視新聞網(CNN)報導，自從全球得知新冠病毒最先於中國武漢爆發後，全美亞裔 和亞太裔迅速面臨漸多的騷擾與暴力事件；加州 灣區亞裔老年人頻遭攻擊，西語裔青年阿茲維多(Jacob Azevedo)號召近300名志工，響應「Compassion in Oakland」安心伴行計畫。

根據「停止歧視亞裔和亞太裔居民」(Stop AAPI Hate)疫情期間報告，從去年3月19日至12月31日為止，全美47州和華盛頓特區已通報逾2808件亞裔仇恨攻擊的一手事件，其中7.3%事件涉及60歲以上亞裔長者。

最近加州灣區亞裔長者頻遭攻擊，格外引發當地維權人士和領袖憂心。

加州奧克蘭(Oakland，又譯屋崙)居民阿茲維多從網路影片看到，一名84歲泰裔男子在舊金山人行道上，遭人推倒在地致命；這是他在一個小時內，從灣區社群媒體 看到的第二部亞裔長者遭攻擊影片，而且受害人均未出現挑釁行為。

26歲的阿茲維多厭倦這類暴力行為，因此在社群媒體表示，他提供奧克蘭唐人街社區的伴行服務，讓有需要的人可以安心上街。

阿茲維多告訴CNN：「我無意要警惕世人，只是想要提供某些安心感。」

他的想法迅速獲得社區響應，幾天內就有近300人志願加入「Compassion in Oakland」保護社區的行列。

阿茲維多表示：「前總統的言論使得種族緊張情緒高漲，但綜觀來看，我們的社區需要痊癒，這個問題已經存在好一段時間了。」

Stop APPI Hate共同創辦人崔禎文(Cynthia Choi)告訴CNN，亞裔社區早已習慣面對種族犯罪和暴力，「這個問題未獲太多關注，尤其是在低收入社區。疫情當然也有關係，我認為疫情加劇這些情況和種族差異。」

阿茲維多希望未來Compassion in Oakland能與執法單位合作，共同保衛社區；該組織20日擬與其他志工團體上街，希望提高社區對此議題的關注度。