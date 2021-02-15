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研究：警察種族性別多元化 有助改善執法

編譯林育正／綜合14日電
圖為芝加哥警方在街頭監控示威抗議群眾。(美聯社)
圖為芝加哥警方在街頭監控示威抗議群眾。(美聯社)

過去10年來，只要發生警察執法致死的案件，全國便會出現警察改革的呼聲。而最新發表在期刊「科學」(Science)的研究指出，增加執法人員的多元性，增聘非白人與女性，將有助於對有色人種的執法。

研究共同作者、賓州大學華頓商學院助理教授諾克斯(Dean Knox)表示：「毫無疑問，執法系統確實需要改革。」諾克斯與其他作者分析芝加哥警局近7000名員警近300萬次巡邏紀錄，比對在相近地區，不同族裔員警的無法狀況。

研究團隊分析的資料時間範圍落在2012至2015年間，的160萬次執法；結果顯示非裔與西語裔員警，盤查與逮補的頻率，較白人員警還低，且較少使用武力，特別是針對非裔民眾。此外，女性員警使用武力的頻率，同樣也低於男性同儕。

在100次值勤中，非裔員警的平均盤查次數比白人員警少了16次，逮捕少了兩次，比例約低20%至30%。諾克斯說：「不同族裔的員警，卻以不同方式面對同一群民眾，這是非常棘手的問題。」

哈佛大學社會學者勒格維(Joscha Legewie)也說：「這就是最好的證據；這是長久以來的問題，但始終無解。」

研究人員還發現，執法上的差距大部分發生在非裔為多數的社區；多數員警對於持有毒品或交通違規等輕微的案件，卻以面對持槍搶劫與傷害等暴力犯罪的同樣方式處理，造成一發不可收拾的狀況，如2014年芝加哥17歲非裔青少年麥克唐納(Laquan McDonald)遭警槍殺一案。

勒格維更表示：「其實在執法上，還有許多轉圜餘地。」

不過此研究仍有其限制，因時間範圍緣故，無法完全真實反映近年執法狀況的改變，也未納入警局內部文化，更無法代表全美其他1萬8000多個執法單位，尤其是郊區與偏遠地區的單位。

芝加哥反歧視與政治壓迫聯盟(Chicago Alliance Against Racist and Political Repression)的共同主席雷吉納.羅素(Regina Russell)說：「這就是我們多年來期盼的改變。」

芝加哥長期以來警民關係緊張，但現在一半員警為有色人種，女性員警比例也逾20%。但羅素說：「單純增加多元性，還無法完全將問題根除。」

為進一步解決執法不公的問題，針對警察擊斃犯人的案件、隨身攝影機的使用與申訴等，預計將是未來研究的重點。

非裔 芝加哥 警察

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