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靠鼠肉、海螺、椰子水維生 3古巴人困無人島33天獲救

編譯林梅婕／綜合13日電
三名古巴人受困在美國與古巴之間的一座荒島上長達33天，上周被美國海防隊救回。(海防隊圖片)
三名古巴人受困在美國與古巴之間的一座荒島上長達33天，上周被美國海防隊救回。(海防隊圖片)

海岸防衛隊(US Coast Guard)上周在美國古巴海域間的一座無人島上，發現三名古巴人、共兩男一女受困長達33天。

三人表示，他們的船隻在旅途中翻覆，隨後游泳到安圭拉礁(Anguilla Cay)島上；據稱，該島地勢險峻難以生存，三人在島上僅以鼠肉和海螺果腹，靠著椰子水支撐人體最低所需的水分，直到巡邏的海岸防衛隊發現他們。

海防隊中尉畢撤(Riley Beecher)發現他們三人，他表示，8日當天駕駛直升機進行例行性巡邏時，在不尋常的地區發現有旗幟揮舞：「我想近看再確認，我從來沒在這座島上看過任何東西。接著我看見兩個人費力地揮動雙手，希望我們能下來。」

據稱，海防隊最初抵達時因燃料不足，只能先提供他們水和無線對講機，8日稍晚另一架直升機折回該島並提供更多物資；第二趟同行的杜帝中校(Justin Dougherty)形容：「他們的感覺就像卸下一塊大石，他們已經今天連幾月幾日都記不得了。」

杜帝也表示，發現該名受困女子時，她的血糖過低，救難人員先提供一些零食幫助她補充熱量；杜帝還說，倘若天氣變熱或棕梠樹上沒有長出果實，三人的情況可能更糟。

三人直到9日上午才全部離開島上，被送往佛州下群島醫療中心(Lower Keys Medical Center)，所幸沒有嚴重外傷；「我很驚訝他們能撐這麼久，而且意識還算清楚，這段時間內他們能維持體內水分是最重要的」，杜帝說。

目前美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)已先將三人拘留，隨後將他們帶往彭帕諾灘(Pompano Beach)相關帶位滯留。

移民局官員尚未表示是否遣返三人，海岸防衛隊也表示他們的任務旨在將受困者救出，不清楚三人是否企圖非法入境美國；去年10月在巴哈馬群島的薩爾礁岸(Cay Sal Bank)也曾有一群古巴人受困10天，該處距離安圭拉礁並不遠。

古巴 美國 移民局

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