「下次絕對血流成河」前海軍情報官員疑國會暴動關鍵人

聯邦執法單位調查發現，一名來自維吉尼亞州 的前海軍情報官員、聯邦調查局(FBI)探員，疑似為國會暴動案的關鍵人物；檢察官11日表示，他組織一群訓練有素的戰士，並疑似與驕傲男孩等極右派團體有共謀行為。

66歲的卡德威爾( Thomas Edward Caldwell)目前遭到聲押等待審判，檢察官表示，他運用軍事與執法背景，計畫入侵國會行動，包括暴動幾周前，計畫在波多馬克河(Potomac River)的船隻上配置狙擊手並藏有武器。他還與「守誓者」(The Oath Keepers)和「百分之三者」(Three Percenters)等民兵組織有所掛鉤。

他目前被以共謀、非法入侵、破壞政府財產、協助和教唆與干擾公務程序等多項罪名遭到起訴。總統大選後，他便與守誓者策畫行動；他在家中計畫的挺川活動，最後卻演變為暴力事件。

法院紀錄也指出，他事後發送給其他同夥的訊息中寫道：「我們將知道誰更強大，下次絕對會血流成河，我準備好在華府 大幹一票。」

卡德威爾曾通過最高層級的背景調查，不僅曾是政府官員，也是相關單位承包商，曾獲得緝毒局(Drug Enforcement Administration)報價達50萬元的電腦相關業務。

檢察官表示，他運用軍事與執法背景所學的戰略，「傷害自己曾效忠保護的公民」。此外，卡德威爾而被發現統整了一串「狙殺名單」，包括州政府民選官員等，更形容政敵為「蟑螂」，還表示「必須殲滅射殺，拿他們的屍體當成盾牌」。

不過他的辯護律師普洛夫昌(Thomas K. Plofchan Jr.)發布聲明表示，他只是代罪羔羊，並且非極右團體成員，也未衝進國會。但檢察官表示，重點並非他本人是否闖進國會，「他就像球場旁的教練，必須為場上球員的行為負責。」

檢察官認為卡德威爾抱持著末日心態，若被釋放與理念相近的人士接觸，可能引發更激進的行動。