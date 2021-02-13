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被控扣送貨員小費 亞馬遜付6170萬元和解

記者張聲肇／綜合報導
網路商業亞馬遜被指占據送貨員的小費，以6170萬元和聯邦貿易委員會(FTC)和解。圖為該公司一名送貨員外出送貨。(美聯社)
網路商業亞馬遜被指占據送貨員的小費，以6170萬元和聯邦貿易委員會(FTC)和解。圖為該公司一名送貨員外出送貨。(美聯社)

電子商務巨擘亞馬遜日前同意以6170萬元和聯邦貿易委員會(FTC)和解，解決對它「吃掉」約三分之一該給送貨員的小費的指控。

貿委會說，它收到這筆錢後，會轉交給亞馬遜送貨員。

FTC說，2015年亞馬遜在廣告上承諾，會付給願意執行「彈性送貨計畫」的司機時薪18到25元，客人給的小費100%歸送貨司機；可是，到了2016年底，亞馬遜卻「暗中減少公司該給司機的錢」，直到2019年5月，貿易委開始調查，亞馬遜才停止「偷吃」司機的小費。

首先報導本案的洛杉磯時報指出，有名司機送貨到自己家，他給自己12元小費，送貨的最低報酬是27元，發工資時，他只收到30元，公司卻說這包含了100%的小費。這表示，30元中，亞馬遜只付了18元。

2019年8月，亞馬遜發函給所有司機說，它不會再拿小費來抵充時薪，也會詳列工資細項，以示公允。

貿易委員喬普拉(Rohit Chopra)說，那兩年多期間，亞馬遜「偷走了」將近三分之一該給司機的小費。如今，亞馬遜願意「吐回」6170萬元給「受害」司機及家屬，他說，這問題算是大致解決了。

他呼籲聯邦貿易委也調查業界是不是還有勞工被「霸道的中間人」吃定，敢怒不敢言的案例，並妥善保護勞工。

他說，貿易委也有必要查清楚，大科技平台是否還有其他違反公平競政法的行為，例如，用其他方法唬弄勞工、打擊守法的同業。

亞馬遜 勞工 洛杉磯

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