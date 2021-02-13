我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

潘勤軒與死者未婚妻合影曝光 警方：不排除有過戀情

記者張晨／紐約報導
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文(Kevin Jiang)遭槍殺案，涉重嫌的麻省理工學院(MIT)中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)與蔣凱文未婚妻帕莉(Zion Perry)在MIT舞會的合影被曝光，因三角關係而引發殺機的輿論在網上發酵，警方也不排除帕莉和潘之前有過戀情。

網上對於三人關係的討論層出不窮，2020年3月4日，潘勤軒和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上與其他人合照，這些照片被發布在臉書上，並被網友翻出。

潘勤軒11日被發現現身喬治亞州，康州紐黑文警局原本訂於12日的記者會卻臨時取消，表示目前仍「無重大進展，但會不惜一切代價追捕。」

康州地區副警長達菲(Matthew Duffy)12日表示，聯繫潘勤軒家人後，警方在亞特蘭大地區的搜捕力度「變得更強」，但他拒絕透露調查人員鎖定潘勤軒的位置。

「我們不停止，並將盡一切辦法、不惜一切代價將其拘捕。」達菲說，並向潘勤軒喊話，與其繼續逃避，不如盡快自首。

當被問及潘勤軒和帕莉的關係時，紐黑文警局局長雷耶斯(Otoniel Reyes)表示，我們正在調查與此案有關的每一個角度和每一個涉案人，「我們不排除帕莉和潘之前有過戀情。」

截至12日晚發稿，潘勤軒仍未被捕，但聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及紐黑文警局、紐約市警、亞特蘭大都會區地方警局等，已聯手展開搜捕；聯邦法警11日也以「外逃以避免檢控」(unlawful flight to avoid prosecution)和「跨州偷車」(interstate theft)，向他發出搜捕令。

據聯邦法警通緝令，潘勤軒最後一次被發現出沒在喬州亞特蘭大都會區的Duluth或Brookhaven區域，他身高約6呎，體重170磅，被看到時背著黑色背包，留黑短髮；通緝令懸賞5000元徵集線索，知情者可撥打舉報電話(877)926-8332。

亞特蘭大 大都會 通緝

上一則

田納西州8歲牧羊犬露露 繼承主人500萬遺產

下一則

被控扣送貨員小費 亞馬遜付6170萬元和解

延伸閱讀

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生涉嫌…潘勤軒連夜逃至紐約

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生涉嫌…潘勤軒連夜逃至紐約

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

2021-02-09 22:45
紐約市傳出一名七旬市民在賈維茲中心接種新冠疫苗後死亡，衛生當局正在調查中。(美聯社)

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

2021-02-08 22:28
西雅圖，民眾排隊接種新冠疫苗。(美聯社)

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

2021-02-10 12:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡