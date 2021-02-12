我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

宣稱染疫比打疫苗安全 小羅伯特甘迺迪被踢出Instagram

編譯徐薏茹╱綜合11日電
社群媒體Instagram 10日宣布關閉小羅伯特‧甘迺迪的帳號，甘迺迪是疫苗懷疑論者，曾多次在Instagram分享新冠病毒的不實訊息。(美聯社)
社群媒體Instagram 10日宣布關閉小羅伯特‧甘迺迪的帳號，甘迺迪是疫苗懷疑論者，曾多次在Instagram分享新冠病毒的不實訊息。(美聯社)

臉書旗下社群媒體Instagram 10日宣布關閉小羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的帳號，甘迺迪是疫苗懷疑論者，曾多次在Instagram分享新冠病毒的不實訊息，違反Instagram的疫情相關政策。

臉書在聲明中寫道：「我們移除這個帳號，因為此帳號不斷分享新冠病毒或疫苗的揭穿性言論。」

小羅伯特甘迺迪父親為前司法部長羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)，也是前總統甘迺迪的姪子，是一名律師及環保主義者，他的帳號被移除時有80萬人追蹤。

甘迺迪近來錯把棒球球星漢克阿倫(Hank Aaron)的死亡原因與新冠疫苗做連結，又聲稱在接種疫苗的老年人當中有一波可疑的死亡事件。

2019年一項研究發現有兩個團體，包括甘迺迪的非營利組織「兒童健康防禦」，資助超過一半的臉書廣告散播疫苗的不實訊息。

雖然甘迺迪表示只要疫苗安全，他就不反對，但他卻不斷支持疫苗與自閉症間不可信的關聯，甚至聲稱感染新冠肺炎比接種疫苗更安全。

甘迺迪的臉書專頁目前尚未被移除，臉書表示不會自動關閉所有平台的帳戶，因為用戶可能會在不同平台發佈不同的內容，目前沒有計畫關閉甘迺迪的臉書專頁。

甘迺迪家族的其他成員曾站出來反對小羅伯特甘迺迪的反疫苗行為，包括其兄弟姊妹及姪女皆指出他散播「危險的不實訊息」，其中一位姪女凱瑞．甘迺迪．梅爾澤(Kerry Kennedy Meltzer)是一名醫生，她曾投書反擊他的言論。

疫苗 臉書 社群媒體

上一則

「你上下顛倒了」眾議員視訊開會 誤開濾鏡鬧烏龍

下一則

德州州際公路結冰 逾130車連環撞至少6死

延伸閱讀

全美疫苗配送近7000萬劑 逾3400萬人接種 占全美10%

全美疫苗配送近7000萬劑 逾3400萬人接種 占全美10%

「染疫比接種更安全」甘迺迪家族成員亂談新冠被踢出IG

「染疫比接種更安全」甘迺迪家族成員亂談新冠被踢出IG
南加巴市收到的疫苗劑量反映州疫苗分配方式改變

南加巴市收到的疫苗劑量反映州疫苗分配方式改變
中東染疫致死病例 累計達10萬人

中東染疫致死病例 累計達10萬人

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

2021-02-09 22:45
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
紐約市傳出一名七旬市民在賈維茲中心接種新冠疫苗後死亡，衛生當局正在調查中。(美聯社)

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

2021-02-08 22:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨