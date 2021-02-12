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亞裔長者頻遭攻擊 全美華埠加強春節警力

記者顏伶如╱綜合報導
舊金山一天內有三起亞裔長者遇襲案件傳出，包括一名高齡91歲的老人無端被人推倒在地。(舊金山CBS電視台截圖)
舊金山一天內有三起亞裔長者遇襲案件傳出，包括一名高齡91歲的老人無端被人推倒在地。(舊金山CBS電視台截圖)

近來不斷發生年長的亞裔遭受攻擊事件，國家廣播公司(NBC)報導，全美主要城市的華埠已加派警力，除從12日起於農曆春節期間提高戒備，也採取相關措施以遏止自今年初以來日益嚴重的亞裔遇襲問題。

上周內，幾個大城均發生亞裔遭暴力攻擊的案例：加州聖荷西一名64歲的亞裔女子遭暴力搶劫，一名70歲婦女在奧克蘭(屋崙)被猛推倒地後遭搶，紐約地鐵則有一名61歲亞裔男子與人發生爭執後臉部遭割傷。

在舊金山，亞裔長者淪為不肖份子鎖定攻擊、搶劫的作案目標案例連續發生後，市府便加派員警在華埠巡邏。

僅1月31日當天，便有三起亞裔長者遇襲案件傳出，包括一名高齡91歲老人無端被人推倒在地。報導指出，主管官員表示，檢警並未以「仇恨犯罪」偵辦這些案件。

舊金山市長布里德(London Breed)8日赴舊金山華埠針對民眾對治安惡化憂心提出說明，並譴責暴力犯罪。她說：「絕不容許這種問題存在，我們必須看待城市裡的每位老人如同我們自己的父母和祖父母。」

屋崙中國城商會主席陳錫澎(Carl Chan)對國家廣播公司指出，從未在華埠見過這麼多暴力犯罪。他指出，暴力事件已重創中國城經濟，因為很多長輩表示「真的不敢出門，不敢走在街上」。

另一起發生於1月31日的攻擊事件也被監視器拍下，84歲泰裔男子拉塔納帕迪(Vicha Ratanapakdee)遭一名19歲兇嫌從背後猛推而倒地，數天後傷重不治。

拉塔納帕迪的女兒蒙塔娜斯‧拉塔納帕迪(Monthanus Ratanapakdee)說，種族歧視肯定是犯動動機之一。她說：「別人看到我是亞裔，就責怪我把新冠病毒帶到這個國家。」

陳錫澎指出，自從美國出現新冠疫情之後，有些民眾便指責中國城居民把病毒帶來美國。他也說，受到刻板印象影響，亞裔族群被認為家裡或店面總是持有大批現金，因此經常遭到犯罪分子鎖定。

亞美公義促進會(AAAJ)主席楊重遠(John C. Yang)指出，這些暴力犯罪顯然都是因疫情出現後對亞裔的仇恨言詞所引起。他表示，川普政府以充滿仇恨及誤導言論，談論疫情時拿華裔民眾為代罪羔羊，是導致仇恨犯罪增加的原因。

亞裔 華埠 暴力犯罪

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