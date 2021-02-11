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警直搗毒窩 紐約繳獲價值1200萬元毒品

記者朱蕾／紐約報導
販毒集團在紐約市皇后區的一間公寓內，囤積了大量管制藥品、毒品用具等。(紐約市特別毒品檢察官辦公室提供)
販毒集團在紐約市皇后區的一間公寓內，囤積了大量管制藥品、毒品用具等。(紐約市特別毒品檢察官辦公室提供)

紐約市特別毒品檢察官辦公室(Office of the Special Narcotics Prosecutor for the City of New York)10日宣布，聯邦和地方執法人員本周搗毀一處設在皇后區瑞吉屋(Ridgewood)居民區內的毒品加工廠，查獲總價值約1200萬元的毒品和20萬元現金，並逮捕一男三女四名嫌犯。

聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration)、紐約州警調查人員以及市警探員組成的執法隊，8日在位於皇后區瑞吉屋森林大道(Forest Ave.)夾麥娜漢街(Menahan St.)的一棟公寓內發現約39公斤疑似海洛因(Heroin)、1000片芬太尼(fentanyl)和20萬元現金，毒品總價值約1200萬元。

聯邦和地方執法部門在紐約市偵破販毒案，繳獲總價值約1200萬元的毒品和20萬元現...
聯邦和地方執法部門在紐約市偵破販毒案，繳獲總價值約1200萬元的毒品和20萬元現金。(紐約市特別毒品檢察官辦公室提供)

執法人員8日在該公寓外監視，下午4時左右，48歲的嫌犯馬丁內斯(Luis Martinez)背著背包離開公寓樓，警員攔下他後搜查他的背包，發現約20萬元現金、公寓鑰匙和四部手機，馬丁內斯當場被逮捕。

執法人員到公寓敲門，50歲的嫌犯麥迪納(Sofia Medina)開門後，執法人員進入公寓內，發現許多毒品用具；浴室燈關著，裡面躲著兩名女子，分別是54歲的貝羅亞(Maria Altagracia Berroa)和43歲的德埃斯皮納爾(Jacqueline Sosa De Espinal)。

執法人員表示，其中一間臥室看起來用作包裝海洛因，裡面有20多塊磚狀包裹，每包含1000克疑似海洛因，還有6000克散粉裝在一些小袋子中；執法人員還發現26部手機、電子秤、篩分器、研磨器，以及懷疑是含有芬太尼的藍色藥丸約1000粒。

執法人員認為馬丁內斯是此販毒集團的負責人，他被控從事非法活動、非法擁有管制藥物、非法使用毒品設備等罪名；貝羅亞、德埃斯皮納爾和麥迪納被控非法持有管制藥物和非法使用毒品設備。

聯邦和地方執法部門在紐約市破獲一起販毒案，在公寓內發現大量管制藥品、毒品用具等。...
聯邦和地方執法部門在紐約市破獲一起販毒案，在公寓內發現大量管制藥品、毒品用具等。(紐約市特別毒品檢察官辦公室提供)
聯邦和地方執法人員在紐約市皇后區的一間公寓內發現大量管制藥品、毒品用具等。(紐約...
聯邦和地方執法人員在紐約市皇后區的一間公寓內發現大量管制藥品、毒品用具等。(紐約市特別毒品檢察官辦公室提供)
執法人員在紐約皇后區嫌犯的公寓內發現大量管制藥品、毒品用具等。(紐約市特別毒品檢...
執法人員在紐約皇后區嫌犯的公寓內發現大量管制藥品、毒品用具等。(紐約市特別毒品檢察官辦公室提供)

毒品 紐約市 皇后區

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