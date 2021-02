警直搗毒窩 紐約繳獲價值1200萬元毒品

販毒集團在紐約市皇后區的一間公寓內,囤積了大量管制藥品、毒品用具等。(紐約市特別毒品檢察官辦公室提供)

紐約市 特別毒品 檢察官辦公室(Office of the Special Narcotics Prosecutor for the City of New York)10日宣布,聯邦和地方執法人員本周搗毀一處設在皇后區 瑞吉屋(Ridgewood)居民區內的毒品加工廠,查獲總價值約1200萬元的毒品和20萬元現金,並逮捕一男三女四名嫌犯。

聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration)、紐約州警調查人員以及市警探員組成的執法隊,8日在位於皇后區瑞吉屋森林大道(Forest Ave.)夾麥娜漢街(Menahan St.)的一棟公寓內發現約39公斤疑似海洛因(Heroin)、1000片芬太尼(fentanyl)和20萬元現金,毒品總價值約1200萬元。

聯邦和地方執法部門在紐約市偵破販毒案,繳獲總價值約1200萬元的毒品和20萬元現金。(紐約市特別毒品檢察官辦公室提供)

執法人員8日在該公寓外監視,下午4時左右,48歲的嫌犯馬丁內斯(Luis Martinez)背著背包離開公寓樓,警員攔下他後搜查他的背包,發現約20萬元現金、公寓鑰匙和四部手機,馬丁內斯當場被逮捕。

執法人員到公寓敲門,50歲的嫌犯麥迪納(Sofia Medina)開門後,執法人員進入公寓內,發現許多毒品用具;浴室燈關著,裡面躲著兩名女子,分別是54歲的貝羅亞(Maria Altagracia Berroa)和43歲的德埃斯皮納爾(Jacqueline Sosa De Espinal)。

執法人員表示,其中一間臥室看起來用作包裝海洛因,裡面有20多塊磚狀包裹,每包含1000克疑似海洛因,還有6000克散粉裝在一些小袋子中;執法人員還發現26部手機、電子秤、篩分器、研磨器,以及懷疑是含有芬太尼的藍色藥丸約1000粒。

執法人員認為馬丁內斯是此販毒集團的負責人,他被控從事非法活動、非法擁有管制藥物、非法使用毒品設備等罪名;貝羅亞、德埃斯皮納爾和麥迪納被控非法持有管制藥物和非法使用毒品設備。