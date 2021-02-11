明州診所槍擊案 兇手多次與診所發生衝突

明尼蘇達州水牛城一名67歲男子9日開槍攻擊阿琳娜診所，造成護士琳西．歐維貝喪生。(美聯社)

明尼蘇達州水牛城67歲的男子烏爾里希(Gregory Paul Ulrich) 9日開槍攻擊阿琳娜診所(Allina clinic)，造成一名員工死亡、四人受傷，烏爾里希已被警方逮捕，預計11日出庭受審。

縣檢察官路茲(Brian Lutes)表示將以二級蓄意殺人罪、四項一級預謀殺人罪，以及持有爆炸裝置等罪名起訴烏爾里希；水牛城警察 局長表示，烏爾里希對健康照護相當不滿，他長期以來不斷與醫療診所發生衝突。

根據警方報告，烏爾里希2018年曾威脅要在診所實行大規模槍擊 ，一位醫生告訴調查員，烏爾里希曾說他夢想要對那些「折磨」他的人復仇，他指的是後背手術和醫護人員開的藥，烏爾里希告訴警方他不會真的行動，警方隨後讓他接收心理健康評估。

阿琳娜診所的員工認為烏爾里希的威脅會成真，並提交禁止他進入的文件，烏爾里希後來違反騷擾限制令，法庭文件並未明確指出違規性質為何，但在2018、2019年案件的命令禁止烏爾里希與一名男子接觸，該男子的姓名與警方報告中的醫生相符，目前尚無法得知該醫生是否也是此次槍擊案的受害人。

有關違反限制令的指控於去年4月被駁回，警方表示，烏爾里希過去的紀錄讓調查人員相信他是針對診所或內部人員攻擊。

阿琳娜診所透過郵件表示受害者全為員工，其中一人已出院，兩人傷勢已從危及轉為一般，一人情況仍危急。

郡警方表示，調查人員在搜索診所時發現可疑裝置，並疏散該棟建築，目前尚未得知該裝置是否爆炸，電視影像顯示該診所有幾扇窗戶碎裂，烏爾里希住過的汽車旅館 中也發現可疑裝置，該旅館也有至少兩扇窗戶碎裂。

根據法庭紀錄，2004年到2015年期間，烏爾里希曾幾次因酒駕及持有大麻被捕。