佛州坦帕供水系統被駭 飲用水被下毒

佛州潘勒斯郡警長哥提瑞(中)8日在記者會上說明水處理系統遭駭客入侵案情。(美聯社)

佛羅里達州坦帕市(Tampa)近郊歐斯馬鎮(Oldsmar)的水處理系統驚傳遭駭客 入侵，惡意將供水系統中的有毒物質提高，所幸被工作人員及時發現，沒有釀成任何災害。

潘勒斯郡(Pinellas)警長哥提瑞(Bob Gualtieri)8日在記者會上說明，歐斯馬鎮供水系統5日遭不明人士入侵，水中的氫氧化鈉從100ppm(百萬分濃度)被調升至1萬1100ppm。

氫氧化鈉又可稱鹼液(Lye)，在水處理流程中可控制酸度並去除水中金屬離子，也經常用於清潔用品如肥皂或水管疏通劑；但用量不慎可能導致刺激、灼熱和其他併發症 。

哥提瑞表示：「水質並沒有出現任何不良反應，重要的是公共用水並沒有任何危險」；不過他也強調，駭客一度將「氫氧化鈉調高至危險的程度」。

據稱，一名監控人員在5日下午發現有人以TeamViewer軟體取得電腦系統使用權限，企圖遠端登入操作系統，該名監控員發現電腦螢幕上的游標遭駭客控制並竄改設定。

駭客入侵系統的時間約三至五分鐘，操作員在取回系統控制權後立刻恢復正確的化學設定；此外，水處理廠仍有其他防護機制如手動操作系統，能在化學物質入侵自來水前及時阻止，歐斯馬鎮鎮長賽德爾(Eric Seidel)說：「即使他們沒有發現，備用系統也能及時啟動，調整水中的酸鹼值。」

專家指出，市中心或公共基礎設施系統容易成為駭客攻擊的目標，是因為地方政府維護資金大都不足；哈佛大學 網路安全研究員惠勒(Tarah Wheeler)建議，地方政府對於使用遠端操控科技應謹慎防範：「這些基礎設施負責市民的生活起居，他們應該要用保護自家廚房用水的態度，來保護民眾使用的自來水。」

調查人員表示目前尚不清楚攻擊源自何處，不過聯邦調查局、特勤局及潘勒斯郡警局都在協助調查。

歐斯馬鎮約有1萬5000名居民，位於坦帕市西北方約15哩。