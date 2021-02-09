耶魯華裔碩士生遭槍殺 警方懷疑非隨機作案

遭槍殺的耶魯大學環境學院華裔碩士研究生蔣凱文。(取自蔣凱文臉書)

耶魯大學26歲華裔碩士研究生蔣凱文(Kevin Jiang)，於6日晚在康州紐黑文(New Haven)遭槍殺，身中數槍；警方8日表示正全力調查這起凶殺案，有信息顯示這很可能不是隨機作案，案發前受害人或許已成為槍手的目標。

蔣凱文於6日晚8時30分左右，在紐黑文東岩(East Rock)納什街(Nash St.)夾勞倫斯街(Lawrence Street)遭槍擊，當場死亡；警方趕到時，發現蔣凱文倒在路中間，他的豐田 車就在附近，且汽車 出現追尾損壞。

康州紐黑文警局匯報蔣凱文遭槍殺案最近進展。(取自紐黑文警局臉書)

紐黑文市長、耶魯大學校長等均出席8日警方針對此案召開的記者會，紐黑文警局局長雷耶斯(Otoniel Reyes)表示，警方正在調查這是否為一起有預謀的凶殺。他說，警方已掌握一些信息表明此案可能不是隨機作案，不過目前尚不能確定作案動機。

當地醫檢部門首席醫檢官吉爾(James Gill)宣布蔣凱文的死因時表示，蔣凱文頭部、頸部、身體和四肢均中槍。

有目擊者向耶魯大學警方提供線索，案發後他們看見一輛很亮的黑色新車逃離現場。警方表示正在全面調查。

蔣凱文曾是美國 陸軍坦克裝甲兵，去世前一直是國民兵成員；他持續服務社區，當地社區給予他很高評價，為他的去世深感悲痛。

蔣凱文曾在軍隊服役。(取自蔣凱文臉書)

蔣凱文2019年進入耶魯大學攻讀碩士學位，主修環境科學，預計明年畢業。該校校長薩洛維(Peter Salovey)說，蔣凱文長期在遊民收容所義務為遊民做飯，「他希望為世界帶來積極的變化」。

蔣凱文生前的教會牧師亨德里克森(Greg Hendrickson)表示，他剛於上周與蔣凱文說好會主持他的婚禮，然而「現在，卻要主持他的葬禮」，他說，「我們深切哀悼，儘管凱文塵世間的生活被縮短了，但他卻充分利用了自己在世上的時間；他是榜樣並激勵著我們」。

下周情人節就是蔣凱文27歲的生日；一周前，他剛向女友求婚成功，未婚妻佩里(Zion Perry)也是耶魯大學學生，她在致「耶魯日報」(Yale Daily News)的一封電郵中說，「凱文是上帝的禮物」。