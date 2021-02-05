闖國會男遭拘留 「獄」求有機食物 法官…准了

臉上畫滿塗鴉、頭戴牛角和毛帽參加國會暴動而遭逮捕的男子錢斯利，其辯護律師要求提供錢斯利有機食物，獲法院批准。(美聯社)

在國會暴動事件中遭逮捕的男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)，據稱因拘留所 未提供有機食物已挨餓九天，他的辯護律師瓦金斯(Albert Watkins)向法院提出申請，要求拘留所提供錢斯利有機食物，3日獲法官批准。

據稱，自上周錢斯利從亞利桑納州 移監至華府 後，他已瘦了20磅；他的律師聲稱，錢斯利信奉薩滿教(Shamanism)長達八年之久，食用有機食物是該教的教條之一。

錢斯利三周前先是被拘留在亞利桑納州，期間也曾因為所方沒有提供有機食物而拒絕飲食；該州司法單位表示，「按照錢斯利的需求，所方已向他提供適當的飲食」，但並未明確指出是否為有機食物。

華府聯邦地區法院法官藍柏斯(Royce Lamberth)表示，懲教署官員必須尊重被拘留者是否有遵守穆斯林或猶太教的飲食習慣，並提供他們所需的食物；此外，藍柏斯指出錢斯利已超過一周的時間沒有進食，說明他確實有長期遵守特定的飲食習慣。

來自亞利桑納州的錢斯利在闖入國會當天在臉上畫滿塗鴉，穿戴一身牛角和毛帽的奇特服飾；9日被拘押並以暴力闖入且擾亂國會等罪名起訴，是川普支持者及「匿名者Q」的成員。

根據法院文件的紀錄，錢斯利向調查人員表示，自己是「按照總統的要求，在1月6日與其他愛國者們一同聚集華府」。

不過，錢斯利並非參與國會暴動被捕的人中，唯一一個向所方提出特殊要求的人，另一名示威者珍妮‧庫德(Jenny Louise Cudd)則要求參加國會暴動前就安排好的員工旅遊，由於費用已付，也獲得法官同意。