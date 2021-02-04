德國納粹時代「低賣」藝品糾紛 到美國打官司受挫

德國猶太人後裔就一批中世紀宗教藝術精品「貴爾夫珍品」的權益打官司，美國最高法院3日的裁決，使訴方要在美國法院打贏官司前景渺茫。圖為貴爾夫珍品的其中一件。(美聯社)

德國 猶太人後裔就一批中世紀宗教藝術精品的權益打官司，美國 最高法院3日做出與德國政府立場一致的裁決，使得訴方在美國法院打贏官司的前景益加渺茫。

訴方是納粹德國時代猶太藝品經紀商的後代，他們宣稱這批名為貴爾夫珍品(Guleph Treasure or Welfenschatz)的基督教文物包括金銀十字架、儲物盒和祭壇等，在1935年被迫以低於市價的價格賣出，如今至少值2億5000萬美元。

他們原先在德國打官司，但德國當局調查發現，這批精品是自願交易，且以公平價格易手。他們不服，又到美國來打官司。

這批寶物如今屬於德國某個國家基金會，目前正在柏林裝飾藝術博物館展出。

德國政府和該國家基金會都說，本案美國法院無權干涉。

除了「外國主權免責法」所列的例外，外國政府一般而言，不能成為美國法院的被告。

最高法院首席大法官羅伯茲 在全體大法官意見一致的裁決書中寫道，「提訴的繼承人無法證明，外國主權免責法容許他們對德國提告。我們(美國最高法院)不能答應讓他們踰越法律的立法意旨」。

德國法院的裁決是，有些例外情況下，可到美國法院告外國政府，但這些例外情況不包括「跟自己的公民有財產糾紛的國家」。

最高法院對此也表同意。羅伯茲又寫道，如果德國法院對美國人民提告美國政府，說多年前美國政府違犯人權，須賠償好幾億元，一定會讓美國人大感驚訝。他說，德國人對本案的反應，預期也是同樣。

管理這批精品的普魯士文化遺產基金會會長帕興格(Hermann Parzinger)對美國最高法院的裁決表示歡迎。他說，「本基金會向來就主張，本案不該由美國法院審理」。

代表訴方的奧唐納(Nick O’Donnell)律師說，美國最高法院如此裁決令人失望，提訴人將考慮下一步動作。美國的地方法院，仍將繼續審理本案其他未決問題。