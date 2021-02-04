密蘇里大學畢業生發明被教授盜取 1400萬和解

堪薩斯市密蘇里大學畢業生喬卡爾聲稱，他發明的藥物輸送系統被教授米特拉(圖)盜取，後以1400萬元和解。(美聯社)

堪薩斯市密蘇里大學(University of Missouri-Kansas City)一名畢業生聲稱他發明的藥物輸送系統被教授盜取，將根據和解協議分享利潤 ，連帶使密蘇里大學系統的收入減少。

「堪薩斯市星辰報」(Kansas City Star)報導，畢業生喬卡爾(Kishore Cholkar)攻讀博士學位期間研究和完成發明，透過和解將至少獲得1400萬元；和解前，喬卡爾未因自己的奈米技術發明而取得任何報酬。

這項技術可將眼藥液滴到眼睛後部，是乾眼症領先療法之一；類似治療市場正在成長，2019年銷售額達50億元。

密蘇里大學去年12月宣布和解，但未揭露具體內容；和解後，連帶結束大學與前教授米特拉(Ashim Mitra)及藥品開發商、乾眼藥製造商近二年的法庭之爭。

訴訟指稱，前教授米特拉在未告知喬卡爾或大學的情況下，將新發明技術賣給藥物開發公司，該公司連帶擁有技術所有權。

「堪薩斯市星辰報」報導，喬卡爾和解所得的1400萬元中，一部分將取自密蘇里大學未來5年所獲645萬元，之後，喬卡爾與校方將分享未來收益。

根據和解協議，米特拉也可分享未來利潤；米特拉2019年2月訴訟提起時已獲150萬元報酬，並可能再獲至少1000萬元。不過，米特拉須將部分特許權使用費支付給大學系統。

密蘇里大學在訴訟中指稱米特拉申請專利時標上自己的名字；米特拉2019年辭去密蘇里大學教職。