我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

國會暴徒就在你左右！遭起訴20人是被親友舉報

記者顏伶如╱綜合報導
國會山莊1月6日遭暴徒攻擊，震驚全美。(美聯社)
國會山莊1月6日遭暴徒攻擊，震驚全美。(美聯社)

國會山莊1月6日遭暴徒攻擊至少造成五人死亡後，聯邦調查局(FBI)公布大量影片、照片檔案，徵求社會大眾提供線索，協助追查滋事者身分。截至目前已有150人因參與國會暴動而遭聯邦檢察官起訴，其中至少20人是被親朋好友、兄弟姊妹、左鄰右舍、前任男女朋友、昔日同窗、社群網站追蹤粉絲等舉報。

有線電視新聞網(CNN)報導，不少檢舉人都對調查人員描述一項共同特點：早在暴動事件之前，就發覺當事人的行為舉止出現令人憂心的改變。

23歲康州男子麥克考希(圖)的童年時期同學向聯邦調查局舉報稱，6日當天收到麥克考...
23歲康州男子麥克考希(圖)的童年時期同學向聯邦調查局舉報稱，6日當天收到麥克考希在國會暴動現場傳來的自拍照片。(取材自推特)

檢舉人選擇「大義滅親」舉發至親好友的動機雖然無法確知，美利堅大學(American University)心理學副教授賀爾(Nathaniel Herr)分析，許多檢舉人可能看到執法當局呼籲民眾幫忙之後，內心湧現一股責任感，覺得應該做些事情，出點力量。

賀爾接受訪問時說，檢舉人看到聯調局徵求指認暴徒身分的消息，可能想到「這個問題已經讓我困擾很久，如今終於有合法管道可以舉報」。他也說，可以確定的是，許多檢舉人其實已經陷入天人交戰頗長一段時間，聯調局的呼籲則讓他們體認到「太好了，有人需要我的協助」。

根據法院紀錄，23歲康州男子麥克考希(Patrick McCaughey)涉嫌在國會大廈將員警夾在兩扇門間，遭到聯邦檢察官以攻擊警察等罪名起訴。法院紀錄顯示，麥克考希是被童年時期的同學向聯調局舉報稱，收到麥克考希在國會暴動現場傳來的自拍照片。

另外，奧克拉荷馬州23歲男子艾力克森(Andrew Ericson)則是遭朋友對聯調局檢舉指出，艾力克森的社群網站有參加國會暴動的現場直播。根據華府特區聯邦區域法院紀錄，艾力克森遭到兩項輕罪罪名起訴。

聯調局華府分局助理局長丹托諾(Steven D'Antuono)日前表示，國會暴動後，聯邦共計收到20多萬筆民眾提供的數位線索，某些民眾對於這起事件感到高度震驚，因此舉報自己的朋友或家人。

丹托諾說：「我們了解做出舉報的決定經常是非常痛苦的，但你還是打了檢舉電話，因為這麼做是對的。」

社群網站 華府特區 奧克拉荷馬州

上一則

牛年郵票 開賣啦 ！每套20張售11元

下一則

「FBI 35年來死傷最慘重一天」 佛州槍戰 探員2死3傷

延伸閱讀

國會暴動殉職警察 移靈國會通宵悼念

國會暴動殉職警察 移靈國會通宵悼念
至少20名國會暴動遭起訴暴徒 是被親朋好友舉報落網

至少20名國會暴動遭起訴暴徒 是被親朋好友舉報落網
拒戴口罩、參加國會暴動 航空公司3千人禁飛黑名單

拒戴口罩、參加國會暴動 航空公司3千人禁飛黑名單
川粉沒挺川普？參與國會暴動者 多數大選沒投票

川粉沒挺川普？參與國會暴動者 多數大選沒投票

熱門新聞

美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

2021-01-26 11:54
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

2021-01-26 16:34
華裔青年Albert用8000元購入1000股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近33萬元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。(路透)

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

2021-01-29 22:53
麻州民主黨籍國會議員林奇在打過兩劑疫苗針後，還是檢測陽性確診。(Getty Images)

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

2021-01-30 23:02
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀