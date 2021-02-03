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1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

去年凶殺案暴增30%原因…新冠疫情壓力、種族抗議衝擊

編譯林育正╱綜合2日電
2020年全美遭受新冠肺炎疫情衝擊和抗議種族不公的示威，導致兇殺激增30%。圖為芝加哥一名八歲女孩去年9月遭槍擊送醫不治，等在醫院外的親人傷心落淚。(美聯社)
2020年全美遭受新冠肺炎疫情衝擊和抗議種族不公的示威，導致兇殺激增30%。圖為芝加哥一名八歲女孩去年9月遭槍擊送醫不治，等在醫院外的親人傷心落淚。(美聯社)

2020年全美不僅遭受新冠肺炎疫情衝擊，國內更發生抗議種族不公的示威，導致一整年每一個月的凶殺數，都比2019年還要多，激增30%。

全國新冠疫情與刑事犯罪委員會與慈善組織阿諾基金會(Arnold Ventures)的報告，統計34座城市的犯罪率，發現凶殺案比前一年增加30%。專家呼籲應立即改善警方與社區的關係，並擴大反暴力計畫。

研究主要作者、密蘇里大學聖路易分校犯罪學家羅森斐爾德(Richard Rosenfeld)指出，受到疫情影響，許多員警被隔離或外出執法時間減少，預防犯罪的效果大打折扣；此外法院、醫院也連帶受到影響，未能有效打擊犯罪。

原本治安就不佳的聖路易為全美最暴力的城市之一，去年共有262件凶殺案，為1993年的267件之後最多。納入統計的34個城市中，共有29個凶殺案增加。

不只小城市，全美各大城市凶殺案也非常嚴重，密爾瓦基增加85%，西雅圖63%，芝加哥55%，紐約市43%。

研究發現，新冠肺炎疫情對弱勢族群在身心以及經濟上，皆帶來龐大壓力。而5月發生的非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死案，更讓全國6至8月凶殺案暴增37%。

羅森斐爾德也指出，當時大批警力被派駐至示威抗議現場，「減少了在地方社區降低犯罪的警力」。研究作者團指出，過去10年間每當非裔遭警察殺害，凶殺案便會增加。

聯邦政府統整全國凶殺相關數據資料，必須耗時好幾個月，但研究作者群認為，2020年可能成為美國史上，凶殺案增加幅度最高的一年，超越1968年的13%。

除了凶殺外，其他類型犯罪在2020年也隨之增加，重大傷害罪上升6%，槍擊攀升8%；不過由於疫情期間民眾待在家裡的時間較長，住宅竊盜減少24%，毒品犯罪下降30%。

疫情 警察 非裔

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