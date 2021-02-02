俄勒岡吸毒除罪化生效 全美第1州 頂多罰100元

俄勒岡州警察1日起不得逮捕擁有少量海洛因、安非他命、LSD迷幻藥、奧諾美止痛劑等硬毒品的人。(美聯社)

俄勒岡州 去年11月公投通過的吸毒除罪化法律在1日生效，警察 將不得逮捕擁有少量海洛因、安非他命、LSD迷幻藥、奧諾美止痛劑(oxycodone)等毒品 的民眾；俄勒岡州也成為全美第一個把硬毒品( Hard Drug，即烈性毒品)除罪化的州。

警察發現擁有這些毒品的人，頂多可罰100元，或勒令前往醫療機構檢測，決定是否須戒毒。

俄勒岡州民眾以壓倒性贊同票，通過吸毒除罪法時，被指走出「革命性的」一步，必為美國引領風潮。

毒品政策聯盟領導人佛瑞德瑞克(Kassandra Frederique)說，「今天，我們國家對毒品殘酷、非人性戰爭的第一張骨牌終於倒下去了。接下來，我們大可預期，各界會接續努力解決健康問題，不再談入人於罪的過去」。

支持除罪化的選民指出，治療有毒癮的人才是上策，僅因為擁有毒品就定罪，這方法行不通。一旦被定罪，除了要坐牢，在警方留有犯罪紀錄，很難找到工作，也沒人願意租房子給這種人，有時真會把人卡死一輩子。

俄勒岡州地區法院20多名檢察官不苟同，理由是，除罪化太冒進，只會導致更多人慣常地接受更危險的毒品。

根據剛生效的法律，隨身攜帶「藥用」量毒品，頂多會像交通違規一樣收到罰單，不會被起訴。戒毒中心則須更加用心地以治療復健的概念，看待、處理警方送過來的吸毒者。

戒毒中心的經費將來自已經合法化的大麻業繳交的營業稅，數額動輒以百萬元計。2020年，該州大麻稅就收到1億3300萬元。這筆錢，除了限額補助學校、戒酒戒毒機構、州警察局以及各郡市每年4500萬元，其餘都當作「毒品上癮治療與康復基金」。

代表4萬4000名教育工作者的俄勒岡州教育協會會長拉森(John Larson)說，大麻稅收達成幫助戒毒目的後，應重新挹注給社區和學校，做到「預算平衡。」