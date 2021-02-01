高中校長到沃爾瑪夜班打工 原因有洋葱…所得全拿去幫助貧困學童

南卡羅來納州北查爾斯頓高中校長達比，為了幫助家境困苦的學童而到沃爾瑪打工的善行傳出後，沃爾瑪捐給學校5萬元。(截屏自Today Show)

南卡羅來納州 北查爾斯頓高中(North Charleston High School)校長達比(Henry Darby)，為了幫助新冠疫情 中家境困苦的學童，晚上到連鎖超市沃爾瑪 (Walmart)值大夜班，並將所得全數捐出。

據稱達比校長自小就樂善好施，當他聽到有學生不得不在橋下或車上過夜，他感到心中不安，決心要幫助他們；北查爾斯頓高中內約90%的學童生活在貧窮線下，加上疫情重創，整個社區陷入困境。

達比校長會選擇幾天，在晚上10時至早上7時到沃爾瑪幫忙布置貨架上的商品，他把從沃爾瑪獲得的所有薪資全數拿去幫助那些生活困苦的學生。

該分店主管得知達比的善行後，決定給他一個驚喜─讓他參加國家廣播公司(NBC)「今日秀」(Today)的錄影，並在節目上宣布捐給他的學校5萬元。

該節目中受訪的學生都對達比校長讚譽有

南卡羅來納州北查爾斯頓高中校長達比，為了幫助家境困苦的學童而到沃爾瑪打工的善行傳出後，沃爾瑪捐給學校5萬元。(美聯社) 佳，一名學生表示：「他真的想幫助每個人」，另一名學生則說：「他用非常特別的方式，來影響我們的社區」。

達比透露，自己曾到學生家家訪，發現學生只能將床墊擺在地板上睡覺，他情緒激動地說：「在我們的年代，我們不要錢，但我們一直都很辛苦地工作。」

達比校長表示，對學生他只有一個期望，「取之於社會、用之於社會」。他說：「過去我不斷幫助別人，而且我也不曾要求任何回報；我曾幫人洗窗戶、割草、照顧老人等等，但我從沒收過一毛錢，因為我必須回饋我的社區。」

不過達比對於自己的行為在媒體上造成如此地轟動，也感到意外，原本他只想低調行事：「我不習慣被關注，我不認為我做的事有什麼特別，也沒什麼值得注意的。」