我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

高中校長到沃爾瑪夜班打工 原因有洋葱…所得全拿去幫助貧困學童

編譯林梅婕／綜合31日電
南卡羅來納州北查爾斯頓高中校長達比，為了幫助家境困苦的學童而到沃爾瑪打工的善行傳出後，沃爾瑪捐給學校5萬元。(截屏自Today Show)
南卡羅來納州北查爾斯頓高中校長達比，為了幫助家境困苦的學童而到沃爾瑪打工的善行傳出後，沃爾瑪捐給學校5萬元。(截屏自Today Show)

南卡羅來納州北查爾斯頓高中(North Charleston High School)校長達比(Henry Darby)，為了幫助新冠疫情中家境困苦的學童，晚上到連鎖超市沃爾瑪(Walmart)值大夜班，並將所得全數捐出。

據稱達比校長自小就樂善好施，當他聽到有學生不得不在橋下或車上過夜，他感到心中不安，決心要幫助他們；北查爾斯頓高中內約90%的學童生活在貧窮線下，加上疫情重創，整個社區陷入困境。

達比校長會選擇幾天，在晚上10時至早上7時到沃爾瑪幫忙布置貨架上的商品，他把從沃爾瑪獲得的所有薪資全數拿去幫助那些生活困苦的學生。

該分店主管得知達比的善行後，決定給他一個驚喜─讓他參加國家廣播公司(NBC)「今日秀」(Today)的錄影，並在節目上宣布捐給他的學校5萬元。

該節目中受訪的學生都對達比校長讚譽有

南卡羅來納州北查爾斯頓高中校長達比，為了幫助家境困苦的學童而到沃爾瑪打工的善行傳...
南卡羅來納州北查爾斯頓高中校長達比，為了幫助家境困苦的學童而到沃爾瑪打工的善行傳出後，沃爾瑪捐給學校5萬元。(美聯社)
佳，一名學生表示：「他真的想幫助每個人」，另一名學生則說：「他用非常特別的方式，來影響我們的社區」。

達比透露，自己曾到學生家家訪，發現學生只能將床墊擺在地板上睡覺，他情緒激動地說：「在我們的年代，我們不要錢，但我們一直都很辛苦地工作。」

達比校長表示，對學生他只有一個期望，「取之於社會、用之於社會」。他說：「過去我不斷幫助別人，而且我也不曾要求任何回報；我曾幫人洗窗戶、割草、照顧老人等等，但我從沒收過一毛錢，因為我必須回饋我的社區。」

不過達比對於自己的行為在媒體上造成如此地轟動，也感到意外，原本他只想低調行事：「我不習慣被關注，我不認為我做的事有什麼特別，也沒什麼值得注意的。」

沃爾瑪 疫情 南卡羅來納州

上一則

拜登上台後首度印美聯合軍演 緊密印太安全承諾

下一則

川普愈來愈難過？法官下令繳文件 查是否虛報資產

延伸閱讀

沃爾瑪湧「網購潮」 將增建倉庫 機器人幫忙取貨

沃爾瑪湧「網購潮」 將增建倉庫 機器人幫忙取貨
網購1小時取貨？沃爾瑪將建自動化迷你倉庫 拚亞馬遜

網購1小時取貨？沃爾瑪將建自動化迷你倉庫 拚亞馬遜
喬州變種病毒現5例 沃爾瑪、Sam's Club也可打疫苗

喬州變種病毒現5例 沃爾瑪、Sam's Club也可打疫苗
美國沃爾瑪開放更多據點 加速新冠疫苗施打

美國沃爾瑪開放更多據點 加速新冠疫苗施打

熱門新聞

美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

2021-01-26 11:54
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

2021-01-26 16:34
華裔青年Albert用8000元購入1000股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近33萬元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。(路透)

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

2021-01-29 22:53
前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。美聯社

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

2021-01-25 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居