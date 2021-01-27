國會暴動／深信大選舞弊 前海豹隊員參與圍攻

前海軍海豹部隊突擊隊員紐波德參加6日國會山莊暴動後身分曝光。(美聯社)

前海軍海豹部隊(US Navy SEAL)突擊隊員紐波德(Adam Newbold)參加6日國會山莊暴動後身分曝光，曾面臨聯邦調查局(FBI)調查，開設的私人維安培訓公司客源大量流失，原本義務擔任摔跤教練的職務也被迫辭去。不過，紐波德迄今仍對大選陰謀論深信不疑，川普 勝選結果遭到偷竊。

雖然沒有任何證據足以證明川普散布的大選陰謀論，但紐波德接受紐約時報 專訪時說，川普贏了大選但結果遭偷竊，他也相信包括他在內的挺川群眾，絕對有權利揭竿起義。

海豹部隊服役期間，紐波德接受專業情資訓練，熟諳如何分辨消息真偽，但如今他卻與其他受到川普號召而到華府集結並包圍國會山莊的川粉一樣，深迷於大選陰謀論不可自拔。報導指出，完全沒有人能夠說服紐波德大選陰謀論並不是真的。

45歲的紐波德住在俄亥俄州 東部里斯本(Lisbon)，家裡三個兄弟都是海豹部隊突擊隊員。紐波德在海豹部隊共有23年資歷，兩度獲頒海軍獎章，2017年退休之前為二等士官長。

報導指出，深入分析圍攻國會山莊的川普支持者身分背景可以發現，許多成員並不是刻板印象中的社會邊緣人，而是典型的普通老百姓，可見大選陰謀論說服力之龐大。

紐波德6日當天並未衝入國會大廈，到目前為止也沒有遭到任何起訴。他在受訪時說，深信有一群匿名精英份子偷偷發動政變，操弄投票機器軟體。他說：「我心裡毫無疑問，這場大選根本不是公平自由的。」