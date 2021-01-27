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國會暴動／事前知情欠準備 國會警察代局長道歉

記者張聲肇╱綜合報導
國會警察代理局長皮特曼26日說，國會警察明知極右及白人至上團體將在元月6日到國會鬧事，卻未做好因應準備，以致演變為暴亂，她要向全國道歉。(取材自推特)
國會警察代理局長皮特曼26日說，國會警察明知極右及白人至上團體將在元月6日到國會鬧事，卻未做好因應準備，以致演變為暴亂，她要向全國道歉。(取材自推特)

國會警察代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)26日說，國會警察部門明知極右及白人至上團體有備而來，將在元月6日到國會鬧事，卻未做好因應準備，以致演變成暴亂，她要向全國道歉。

她向國會提出書面證詞，說國會警察局未能達成「它自己以及各位(議員)的高標準」，造成幾個重大錯失，例如，未能備妥足夠的人力及裝備；抗議群眾圍攻國會時，她下令立即封鎖所有入口，卻沒做到；也未擬定一旦危機發生時，足以處理危機的溝通計畫。

她指出，「我們事先知道好戰團體和白人至上組織會參加當天活動，我們也知道有些示威人士有意攜帶槍械武器到場，我們更知道極有可能發生暴力事件，而國會就是他們的目標。」

她提出這番證詞，正逢司法單位也在調查暴動群眾是否針對部分國會議員，國會也二度對川普提出彈劾。執法官員告訴美聯社，當局確實發現，有人準備在國會外頭刺殺或攻擊國會議員。

川普發表完「戰鬥」、「阻止他們偷走我的勝選」演說後，支持他的群眾衝入國會，當時議員正在確認拜登當選。

國會警察指出，當天暴徒的火力比他們都強，一下子就制伏執勤警察，而不論事前或暴亂當下，警方根本沒有因應及求援溝通的計畫。

警察 白人至上 川普

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