德州男參與國會暴動 恐嚇家人不得報警 兒子舉報

18歲德州青少年傑克森‧雷菲特接受電視訪問。(截頻FOX4News.com)

根據華盛頓特區聯邦區域法院紀錄，18歲德州 青少年傑克森‧雷菲特(Jackson Reffitt)對調查人員舉報指出，基於愛國心，別無選擇，必須善盡一己之責，向聯邦調查局(FBI)檢舉父親參加6日的國會山莊暴動事件。

雷菲特的父親蓋伊‧雷菲特(Guy Reffitt)16日被捕後，遭到起訴罪名包括妨礙司法、擅闖禁區等。

紐約時報 報導，雷菲特說，不確定父親是否已經知道對聯邦調查局提出檢舉的就是自己兒子。雷菲特說：「我挺怕他會知道的。並不是擔心我的生命安全，而是害怕他會怎麼想。」

雷菲特說，無論如何，希望有朝一日父子關係能夠修復。他說：「時間久了之後，我們就會沒事了。這點我很清楚。」

雷菲特指出，母親及兩個妹妹「根本不知道我做了什麼事」，直到她們看到他竟然接受有線電視新聞網(CNN)主播葛謨(Chris Cuomo)專訪，才恍然大悟。

18歲德州青少年傑克森‧雷菲特向聯邦調查局檢舉父親參加6日的國會山莊暴動事件。圖為川普支持者闖進國會。(Getty Images)

這段訪問過後，雷菲特在推特發文寫道：「沒錯，我就是那個上了CNN的小孩。」

雷菲特22日在GoFundMe網站募款，為籌措大學學費集資，目標為12萬5000元，理由是極可能會被逐出家門，需要未雨綢繆，求取生存。截至25日上午為止，捐款總額已達10萬7178元。

紐約時報報導，雷菲特已經不住在家裡，為了安全起見不願透露目前落腳何處。他也說，手機 已經被家裡停話，目前只能借用女友手機。

目前就讀柯林斯社區大學(Collin College)的雷菲特說，有了網友捐款，如今已經有足夠費用可以上四年制大學。

聯邦調查局在法院證詞中指出，蓋伊‧雷菲特參加6日攻占國會行動時，頭上戴著裝有攝影機的頭盔，身上穿著防彈背心，返回德州家中後他則恐嚇家人不得報警，否則不惜開槍將兒女滅口。