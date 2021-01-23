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19歲超市雇員偷百萬 買槍、買鞋、買跑車…

編譯周芳苑／綜合22日電
亞特蘭克羅格超市年僅19歲的青年僱員布朗從店裡偷走近100萬元，隨後瘋狂購物，買了槍枝、鞋子和汽車，其中包括一輛被他撞壞而報廢的雪佛蘭Camaro跑車。(格威內特郡警局照片)
亞特蘭克羅格超市年僅19歲的青年僱員布朗從店裡偷走近100萬元，隨後瘋狂購物，買了槍枝、鞋子和汽車，其中包括一輛被他撞壞而報廢的雪佛蘭Camaro跑車。(格威內特郡警局照片)

警方表示，喬治亞州首府亞特蘭大都會區克羅格超市(Kroger)年僅19的青年雇員從店裡偷走近100萬元，隨後瘋狂購物，買了槍枝、鞋子和汽車，其中包括一輛因事故而報廢的雪佛蘭Camaro跑車。

喬治亞州谷內郡警方說，犯案的布朗(Tre Brown)竊取好幾張信用卡40多筆退款，他誤稱退款商品已退還給克羅格超市位於喬治亞州德盧斯(Duluth)的據點。

警方進一步說明，信用卡退款的交易金額從75元到8萬7000元以上不等，詐欺行動從去年12月到今年1月間為期兩周，這段期間內，超市監督長不在。

詐欺行為被克羅格員工發現後報警；警方表示，布朗1月14日以盜竊重罪被捕後，退還了一大筆錢，至於金額多大，有待進一步查證。

谷內郡警察局發言人弗林(Collin Flynn)21日透過電子郵件表示，布朗在超市的加油站工作，布朗聲稱退還的物品是彩票；弗林補充，警探正試圖確定布朗提供的彩票號碼是否偽造。

目前尚不清楚布朗購買多少槍、以及哪種槍。警方說，除了槍枝和汽車，布朗還用偷來的錢買衣服和鞋子。至於報廢的雪佛蘭Camaro究竟在什麼時候、以及如何報廢？目前沒有詳細訊息。

谷內郡警長辦公室指出，家住德盧斯的布朗被捕當天被釋放。

布朗的預約紀錄上未列名律師、給警方的聯絡地址等訊息也不包括電話號碼。

克羅格公司透過聲明感謝警方協助；由於全案正在進行調查，該公司拒絕進一步評論。

喬治亞州 信用卡 汽車

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