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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

冒領紓困金70萬 華醫認罪

編譯林梅婕／綜合22日電

聯邦檢察官指出，一名華盛頓州伊瑟闊(Issaquah)的華裔脊骨神經醫生奧斯汀‧徐(Austin Hsu，音譯)，假冒員工之名申請紓困金且詐領金額超過70萬元；目前徐姓醫師已認罪，法官將於4月宣判。

涉案醫師今年46歲，過去為西雅圖城外一家健康中心Back 2 Health服務，但他卻在去年向「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act，CARES Act)提出九筆申請，總金額超過100萬元。

此外，「經濟損失災害貸款計畫」(Economic Injury Disaster Loan Program，EIDL)及「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)也都曾向他的公司提供補助。

司法部(Justice Department)表示，徐姓醫師利用Back 2 Health現任及前任員工的名字假冒其他四家公司，而且為了讓四家公司看起來更真實，他還偽造稅務資料。

檢察官指出，徐姓醫師為了能讓紓困申請成功，他在2020年合併另一家公司，並在最初向聯邦小商業管理署(U.S. Small Business Administration，SBA)謊稱該公司是在2017年成立，旗下共九名員工，營收總金額為150萬元。

最終，徐姓醫師假冒的九名員工中，有六人獲得許可；他原本預計獲得110萬的紓困金，最終獲得70萬；事件爆發後Back 2 Health並未做出任何回應，這名醫師的名字已從名單中移除。

去年疫情爆發時，華盛頓州是第一個出現新冠肺炎確診病例的州，爾後數月該州淪陷為疫情重災區，而司法部強調：「CARES Act是去年3月頒布的聯邦法律，目的是向全國數百萬受到疫情之苦的民眾，所提供的緊急財務紓困。」

紓困金 疫情 貸款

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