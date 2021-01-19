引爆前川普賭場募款 現任老闆安全顧慮直接捐款喊卡

大西洋城前川普賭場破舊待拆，原擬拍賣拆除引爆權，替當地童軍社團募款，保守派億萬富翁、也是賭場現任老闆艾康決定捐出17萬5000元後，拍賣行動緊急叫停。(美聯社)

大西洋城前川普 賭場破舊待拆，各界原擬拍賣 拆除引爆權，替當地童軍社團募款，保守派億萬富翁、也是賭場現任老闆艾康(Carl Icahn)決定捐出17萬5000元後，拍賣行動緊急叫停。

艾康說，原打算拍賣按鈕引爆權可募得的這筆錢，他會捐給大西洋城男女童軍俱樂部。拍賣計畫取消，是為了防止引爆造成現場及附近人員陷入危險。

艾康發言人說，「從一開始，我們就想過，拍賣以及隨後的場景有安全之虞，」譬如爆炸碎片傷及按鈕人或旁觀者。

大西洋城市長史默爾(Marty Small)上個月宣布，透過拍賣活動，希望替童軍俱樂部募得100萬元。

這家川普賭場1984年開幕，2014年關門歇業後失修、荒廢，去年開始拆除工作，尚餘建築原訂元月29日炸毀，又被延後。

史默爾說，他21日會宣布延到何時，再予拆除。

承接拍賣業務的波德納拍賣公司(Bodnar's Auction)說，它接到艾康的公司來信，以安全理由，請它取消拍賣引爆權。它取消後，艾康即宣布捐出17萬5000元。波德納說，「本公司沒有選擇，只得取消拍賣引爆權活動。」

波德納又說，會和市長聯絡，如果可能，是否再辦拍賣會。

史默爾市長感謝拍賣公司配合，也稱讚艾康拿出拍賣預定募得的款項。「公眾安全至上沒錯，我們也須和艾康先生維持良好關係，因為接下來，就要談舊賭場拆除後，現地如何開發、運用」。

川普當地產開發商時，挑準了大西洋城濱海步道 中間點，快速道路進入賭城的黃金地段，建立賭場，舉辦拳擊賽，川普本人經常出席參觀。