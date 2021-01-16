我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

電影畫面！紐約雙節公車衝出高架公路懸半空 7人受傷

記者胡玉立／綜合報導
紐約布朗士區14日深夜發生離奇車禍，一輛雙節公車在高速公路高架橋爬坡左轉時，失控衝出路面，一節車廂墜落約50呎後，懸掛在橋外。(美聯社)
紐約布朗士區14日深夜發生離奇車禍，一輛雙節公車在高速公路高架橋爬坡左轉時，失控衝出路面，一節車廂墜落約50呎後，懸掛在橋外。(美聯社)

紐約市14日深夜發生一起畫面極度驚悚的車禍，讓人差點以為是電影情節：一輛雙節公車在高速公路高架橋爬坡左轉時，失控衝出路面，前半節車廂墜落50呎，懸在橋外晃蕩；除司機之外，當時至少有六名乘客受困車內。

事故發生在紐約跨布朗士高速公路(Cross Bronx Expressway)，鄰近狄根少校高速公路(Major Deegan Expresway)交叉口。從路人抓拍到的照片和影片，可看到公車前半截掉落到路旁50呎處，手風琴狀的汽車中央車體有斷裂纜線伸出。

消防部門表示，乘客和駕駛均受傷，數人送醫，一人情況危急；消防局副局長哈珀(Paul Hopper)指出，傷者均因高處跌落致傷。

美聯社報導，紐約大都會運輸署(MTA)首席安保官華倫(Patrick Warren)表示，55歲的司機有12年資歷，過去駕駛紀錄良好，在現場脫困後曾協助乘客逃離；在事故中摔傷下巴的他，拒絕接受藥物和酒精測試。

事故沒有涉及其他車輛。失事公車已被吊回馬路，MTA當局正在調閱公車前方錄影畫面。官員指出，連接前後車廂的纜線阻止了公車前部猛力撞向公路，否則後果會更嚴重。

華倫聲明指出，「MTA以擁有全國最安全運輸系統為目標，非常重視此類事件。我們正進行全面調查，從中汲取教訓，以防如此可怕的事件再次發生。」

MTA指出，速度似乎是造成事故的一項因素，目前並未發現汽車有機械故障問題。

紐約市 MTA 華倫

上一則

臉書洩底 德州女搭私人專機 參與國會暴動被起訴

下一則

教唆男友自殺 波士頓南韓女留學生將受審

延伸閱讀

拜登就職日近 警：紐約無可信威脅

拜登就職日近 警：紐約無可信威脅
參議員華倫為吳弭參選波士頓市長背書 稱其為「鬥士」

參議員華倫為吳弭參選波士頓市長背書 稱其為「鬥士」
NBA／跨季3連勝…溜馬先發五虎上雙 輕取騎士

NBA／跨季3連勝…溜馬先發五虎上雙 輕取騎士
穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務

穆迪：就算獲聯邦撥款 MTA仍恐削減服務

熱門新聞

總統當選人拜登14日公布振興經濟與疫情紓困配套法案，主要內容包括發放2000元紓困現金，以及延長聯邦失業補助等。圖為紐約市一名解雇了大多數雇員的餐廳東主希望新一波紓困幫助脫困。(美聯社)

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

2021-01-13 21:25
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42
麻省理工機械工程系教授陳剛。(本報資料圖片)

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

2021-01-14 15:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎