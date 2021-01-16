電影畫面！紐約雙節公車衝出高架公路懸半空 7人受傷

紐約布朗士區14日深夜發生離奇車禍，一輛雙節公車在高速公路高架橋爬坡左轉時，失控衝出路面，一節車廂墜落約50呎後，懸掛在橋外。(美聯社)

紐約市 14日深夜發生一起畫面極度驚悚的車禍，讓人差點以為是電影情節：一輛雙節公車在高速公路高架橋爬坡左轉時，失控衝出路面，前半節車廂墜落50呎，懸在橋外晃蕩；除司機之外，當時至少有六名乘客受困車內。

事故發生在紐約跨布朗士高速公路(Cross Bronx Expressway)，鄰近狄根少校高速公路(Major Deegan Expresway)交叉口。從路人抓拍到的照片和影片，可看到公車前半截掉落到路旁50呎處，手風琴狀的汽車中央車體有斷裂纜線伸出。

消防部門表示，乘客和駕駛均受傷，數人送醫，一人情況危急；消防局副局長哈珀(Paul Hopper)指出，傷者均因高處跌落致傷。

美聯社報導，紐約大都會運輸署(MTA )首席安保官華倫 (Patrick Warren)表示，55歲的司機有12年資歷，過去駕駛紀錄良好，在現場脫困後曾協助乘客逃離；在事故中摔傷下巴的他，拒絕接受藥物和酒精測試。

事故沒有涉及其他車輛。失事公車已被吊回馬路，MTA當局正在調閱公車前方錄影畫面。官員指出，連接前後車廂的纜線阻止了公車前部猛力撞向公路，否則後果會更嚴重。

華倫聲明指出，「MTA以擁有全國最安全運輸系統為目標，非常重視此類事件。我們正進行全面調查，從中汲取教訓，以防如此可怕的事件再次發生。」

MTA指出，速度似乎是造成事故的一項因素，目前並未發現汽車有機械故障問題。