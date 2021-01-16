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教唆男友自殺 波士頓南韓女留學生將受審

編譯林梅婕／綜合15日電
波士頓學院留學生劉仁英(左)因涉嫌教唆男友自殺，將公開受審。(美聯社)
波士頓學院留學生劉仁英(左)因涉嫌教唆男友自殺，將公開受審。(美聯社)

波士頓學院(Boston College)南韓留學生劉仁英(Inyoung You，音譯)，於2019年涉嫌教唆同校男友厄圖拉(Alexander Urtula)自殺，檢察官15日宣布劉仁英將接受審判。

麻州薩福克郡(Suffolk County)檢察官瑞秋‧羅琳(Rachael Rollins)辦公室表示，法院在本周駁回辯方動議，並認為劉仁英傳給厄圖拉的簡訊內容造成了厄圖拉輕生。

跟據檢方聲明，劉仁英在厄圖拉輕生的前兩個月，共往來7萬5000多封簡訊，內容充滿如「去死」、「如果沒有他，他的家人和世界會變得更好」等涉嫌教唆自殺的詞彙，顯示劉仁英在他們18個月戀愛關係中，在精神和身體上虐待厄圖拉。

據稱，厄圖拉曾想過分手，卻遭到更多威脅與精神虐待；檢察官更形容劉仁英發給厄圖拉的訊息是「病態」的行為，厄圖拉受其控制，因此不敢提出分手；厄圖拉於2019年5月20日自殺，當天正是厄圖拉的畢業典禮。

不過羅琳也指出，法官駁回對劉仁英三項指控的其中一項，那就是厄圖拉的死亡並非由於劉仁英未能及時提供幫助所導致。

全案也不免讓人聯想到2014年同樣在麻州，一名18歲男學生羅伊(Conrad Roy)在女友米雪兒‧卡特(Michelle Carter)的慫恿之下輕生；卡特於2017年因使用簡訊和電話教唆他人自殺，被以過失殺人的罪名起訴，獲刑15個月；該案還被串流影音平台HBO翻拍成影集「我愛你，所以去死吧」(I Love You, Now Die)。

劉仁英的律師庫柏(Howard Cooper)表示，能撤回其中一項控罪，使被告值得感到慶幸，並引用卡特案做比喻：「法官證明了這是一項極為複雜的事件，而與卡特案不同的是，劉小姐曾多次勸阻男友不要自殺，我們認為這項關鍵的事實能使劉小姐獲判無罪。」

麻州 波士頓 留學生

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