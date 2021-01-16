全國槍支協會宣布破產 從紐約遷往德州
擁槍人士的大本營全國槍枝協會(NRA)15日宣布破產，營業登記從紐約「轉戰」德州。
數月前，紐約州檢察長以該組織高階主管非法挪用數千萬元支付個人奢華旅遊，簽訂自肥合約等為由，起訴這個1871年在紐約登記的非營利組織。
全國槍枝協會難以為繼，新冠病疫的打擊也是原因。病毒流行，逼迫它大量解雇員工，取消全國會員大會，募款也極為不順。
它向法院申告的破產結帳是，資產1到5億元，債務也是1到5億元，「財務狀況歷來最佳」。
總部在維吉尼亞州、但在紐約州登記的該協會，向達拉斯聯邦法院聲請破產，也宣告另在德州登記為環海(Sea Girt LLC)債務有限公司。2020年11月登記的環海公司也於15日宣告破產，債務不到10萬元。
協會聲明，宣告破產可以確保「長期、永續成長」，讓槍枝協會繼續擔任美國擁護憲法自由的首席代言人，並遠離紐約那個「有毒的政治環境。」
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，她不會讓槍枝協會規避責任與監督。檢察長辦公室起訴該協會的重點是，執行長會長拉皮葉(Wayne LaPierre)濫用會款貪腐自肥，例如讓她太太做頭髮、買化妝品就花了不少錢，也自訂契約，自己下台後可拿到1700萬元離職金。
她說，「全國槍枝協會宣告的財務狀況，終於符合了它自己的道德狀況—破產。」
協會自稱會員有500萬，宣告破產後，將成立小組，研究是否有機會把部分業務轉移到德州和其他地方。
槍枝協會的最大債主是幫它經營電視業務的廣告公司艾克曼麥坤因(Ackerman McQueen)，債務額120萬元。協會於2019年控告這家位於奧克拉荷馬的公司，說它收費過高，也替拉皮葉等高管亂報銷；這樁官司還在進行。
法庭文件顯示，協會欠「會員行銷伙伴公司」96萬元，這個公司的地址就是協會所在地。
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