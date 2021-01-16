全國槍支協會宣布破產 從紐約遷往德州

全國槍枝協會15日宣布破產，將遷往德州；圖為被指濫用會款貪腐自肥的執行長拉皮葉(Wayne LaPierre)。(美聯社)

擁槍人士的大本營全國槍枝協會(NRA)15日宣布破產 ，營業登記從紐約「轉戰」德州 。

數月前，紐約州 檢察長以該組織高階主管非法挪用數千萬元支付個人奢華旅遊，簽訂自肥合約等為由，起訴這個1871年在紐約登記的非營利組織。

全國槍枝協會難以為繼，新冠病疫的打擊也是原因。病毒流行，逼迫它大量解雇員工，取消全國會員大會，募款也極為不順。

它向法院申告的破產結帳是，資產1到5億元，債務也是1到5億元，「財務狀況歷來最佳」。

總部在維吉尼亞州、但在紐約州登記的該協會，向達拉斯聯邦法院聲請破產，也宣告另在德州登記為環海(Sea Girt LLC)債務有限公司。2020年11月登記的環海公司也於15日宣告破產，債務不到10萬元。

協會聲明，宣告破產可以確保「長期、永續成長」，讓槍枝協會繼續擔任美國擁護憲法自由的首席代言人，並遠離紐約那個「有毒的政治環境。」

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)說，她不會讓槍枝協會規避責任與監督。檢察長辦公室起訴該協會的重點是，執行長會長拉皮葉(Wayne LaPierre)濫用會款貪腐自肥，例如讓她太太做頭髮、買化妝品就花了不少錢，也自訂契約，自己下台後可拿到1700萬元離職金。

她說，「全國槍枝協會宣告的財務狀況，終於符合了它自己的道德狀況—破產。」

協會自稱會員有500萬，宣告破產後，將成立小組，研究是否有機會把部分業務轉移到德州和其他地方。

槍枝協會的最大債主是幫它經營電視業務的廣告公司艾克曼麥坤因(Ackerman McQueen)，債務額120萬元。協會於2019年控告這家位於奧克拉荷馬的公司，說它收費過高，也替拉皮葉等高管亂報銷；這樁官司還在進行。

法庭文件顯示，協會欠「會員行銷伙伴公司」96萬元，這個公司的地址就是協會所在地。