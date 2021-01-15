隱瞞中國關係 MIT華人教授陳剛被控罪 以100萬交保

麻省理工學院(MIT)教授陳剛。(本報資料照片)

聯邦檢察官14日說，麻省理工學院(MIT )教授陳剛14日被捕並被控未向的能源部披露來自中國 多項合同、任命和獎勵；陳剛另被刑事指控電匯詐欺、未能提交外國銀行帳戶報告，以及納稅不實申報。

陳剛於14日下午遠程過堂。聯邦法官准陳剛以100萬元保釋金保釋，無需戴監控設備，但未獲批准不許離開麻州；陳剛及夫人交出護照。下次出庭時間待定。

陳剛為美國 工程院院士，曾為MIT機械工程系首位華人主任，現擔任MIT Pappalardo微米/奈米工程實驗室主任和固態太陽能熱能轉換中心主任。

檢方資料說，約從2013年起，陳剛在MIT的研究獲得美國各聯邦機構1900多萬元資助。至少在2017年至2019年，陳剛疑似在中國實體擔任幾個顧問角色，但他申請並獲得美國能源部資助其MIT部分研究中，沒有誠實披露。

檢方稱，2012年以來，陳剛疑似在中國擔任各種職務，提供建議和專業知識幫助中國在科技方面的發展，有時直接向政府官員提建議，往往涉及經濟補償。2013年來，陳剛疑似獲約2900萬元外國資金，包括來自中國南方科技大學的1900萬元；他還涉嫌在2018年報稅表中未披露在中國有一個金額逾1萬美元的銀行帳戶。

檢方指出，電匯詐騙指控最高可判處20年監禁、三年監禁假釋和最高25萬元罰款；虛假陳述指控最高可判5年監禁、3年監禁假釋和25萬元罰款。未提交外國帳戶指控最高可判5年監禁、3年監禁假釋和25萬元罰款。

這是波士頓地區近期第二起涉及名校教授被控隱瞞中國關係的案件。另一起為前哈佛大學化學系主任利爾波(Charles Lieber)被控就資金來源與中國關係及聯邦報稅中作虛假陳述。

麻省理工學院校長瑞夫(L. Rafael Reif)14日發信向全校師生通報陳剛被捕消息，「對於我們所有認識陳剛的人來說，這個消息令人驚訝、深感痛心和難以理解」。

MIT校方提供給本報的聲明中說，「MIT相信科研誠信是一項基本責任，同時我們嚴肅對待對美國科研不當影響的擔憂。陳教授是一位研究界長期服務且備受尊敬的教員，這使得政府對他的指控更令人痛心。」該校稱目前無法就政府指控提供任何進一步消息。