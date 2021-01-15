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水污染12死 密州前州長被起訴、2衛生官員被控過失殺人

記者胡玉立／綜合報導
密西根州佛林特市飲用水受鉛污染，導致12人死亡、80多人患病一案，檢察官對密西根州前州長史奈德等九名政府官員提出控罪。圖為史奈德(圖中著西服者)14日過堂後離開郡拘留所。(美聯社)
密西根州佛林特市飲用水受鉛污染，導致12人死亡、80多人患病一案，檢察官對密西根州前州長史奈德等九名政府官員提出控罪。圖為史奈德(圖中著西服者)14日過堂後離開郡拘留所。(美聯社)

密西根州佛林特市(Flint)飲用水受鉛污染，導致12人死亡、80多人患病一案，檢察官14日宣布對密西根州前州長史奈德(Rick Snyder)等九名政府官員提出控罪，要求他們為此危機負責；被控怠忽職守等兩項罪名的史奈德堅稱無罪，兩位前州公衛部門官員則被控過失殺人。

其中，密州公共衛生部門前任局長里昂(Nicholas Lyon)面臨九項過失殺人(involuntary manslaughter)和一項怠忽職守罪；過失殺人屬重罪，若定罪，每項可處最高15年徒刑。

密州前任醫療執行長韋爾斯(Eden Wells)也面臨九項過失殺人罪，一項怠忽職守和兩項工作行為不當罪名；每項均可判處最高五年徒刑。其他被控官員包括史奈德辦公室幕僚、佛林特市官員等。

佛林特市府和州官員2014年為削減成本，將城市供水從底特律供水系統切換到受污染的佛林特河，全市供水此後持續呈現極高鉛含量。當通往休倫湖的新供應線竣工後，密州環境品質部門未能做好腐蝕控管，流入鐵和鉛水管的飲用水遭受污染。受污染的鉛水曾導致兩度爆發退伍軍人症(Legionnaires' disease)，此乃細菌引起的嚴重肺炎。

負責調查的密西根州副檢察長漢穆德(Fadwa Hammoud)表示，「佛林特市水危機並不是過去遺留下來的問題。即使是現在，市民仍因各級政府人員的失敗而受苦，這些官員不僅踐踏人民的信任，很早就開始逃避責任」。

與漢穆德共同負責調查此案的韋恩郡檢察官沃西(Kym Worthy)表示，調查團隊對指控「很有信心」。

除史奈德外，前佛林特公共工程總監克羅夫特(Howard Croft)同樣被控兩項怠忽職守罪名，他也不認罪。根據該州法律，他們的罪名可處以一年以下有期徒刑或最高1000元罰款，均屬輕罪。

史奈德在2010年至2018年擔任州長，2016年他曾為密州陷入水污染危機道歉。

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