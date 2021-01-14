我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2307萬 逾38萬例病亡

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

認了！NASA資深科學家曾參與「千人計畫」

編譯盧炯燊／綜合13日電
太空總署一名科學家為了獲得研究經費，而參加中國「千人計畫」卻隱而未報，13日認罪。圖為一架飛機飛過太空總署一棟建築。(Getty Images)
太空總署一名科學家為了獲得研究經費，而參加中國「千人計畫」卻隱而未報，13日認罪。圖為一架飛機飛過太空總署一棟建築。(Getty Images)

太空總署(NASA)一名資深科學家13日承認隱瞞參與中國「千人計畫」的控罪。

來自加州帕西菲卡(Pacifica)，現年66歲的米耶班(Meyya Meyyappan)13日在紐約曼哈頓的聆訊中，承認為獲得研究經費而參與中國「千人計畫」，卻向調查人員隱瞞此事。

檢方在庭上指出，米耶班向太空總署及聯邦政府道德辦公室隱瞞參與了「千人計畫」，去年10月27日當受到調查人員查問時，誤導調查人員說他不是「千人計畫」人員之一。

對於米耶班的認罪，他的代表律師及太空總署均沒有置評。而根據被告的認罪協議，將會按照聯邦指引最高判監六個月，量刑日期定已於6月16日。

檢察官表示，米耶班1996年加入太空總署，2006年開始一直在加州矽谷的Ames研究中心，出任勘探技術的首席科學家。

多年來，中國的人才招聘項目「千人計畫」吸引了大量美國科學家的加入，不少科學家甚至到中國的大學擔任高職。但中國一系列的人才引進計畫，以及外國科學家為了獲得研究經費而加入有關計畫，已引來安全的擔憂。

聯邦司法部為了阻止中國對美國學術界和研究人員的影響，直指中方是透過間諜活動及竊取知識產權，於是從相關部門剷除從實驗室竊取研究成果的科學家。

去年1月，諾貝爾獎得主的熱門人選、哈佛大學著名化學家利伯(Charles M. Lieber)也給聯邦檢察官指控參與「千人計畫」，並向聯邦當局作出不實陳述。

檢察官指中國政府為填補戰略空白，其中包括奈米技術，這正是利伯的研究領域，於是把他吸引過來。但利伯一直否認控罪。

中國 太空 加州

上一則

幫中國人簽證造假 華女恐判囚20年

下一則

批川粉暴動 共和黨金主、家得寶創辦人：感覺遭背叛

延伸閱讀

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了
美最高院終准行刑 近70年來首位聯邦女死囚遭處決

美最高院終准行刑 近70年來首位聯邦女死囚遭處決
月底重開別想了！ 加州三地區居家令無限延長

月底重開別想了！ 加州三地區居家令無限延長
加州放寬疫苗優先次序

加州放寬疫苗優先次序

熱門新聞

一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒；小圖為身懷重武器的阿拉巴馬州男子Cleveland Grover Meredith Jr，10日被捕，他曾揚言威脅殺害眾院議長波洛西。(美聯社、取材自臉書)

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

2021-01-10 21:43
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
總統當選人拜登就任後首要之務是發出紓困金，民眾可能最快2月初可再收到紓困支票。(美聯社)

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

2021-01-11 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休