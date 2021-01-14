認了！NASA資深科學家曾參與「千人計畫」

太空總署一名科學家為了獲得研究經費，而參加中國「千人計畫」卻隱而未報，13日認罪。圖為一架飛機飛過太空總署一棟建築。(Getty Images)

太空 總署(NASA)一名資深科學家13日承認隱瞞參與中國 「千人計畫」的控罪。

來自加州 帕西菲卡(Pacifica)，現年66歲的米耶班(Meyya Meyyappan)13日在紐約曼哈頓的聆訊中，承認為獲得研究經費而參與中國「千人計畫」，卻向調查人員隱瞞此事。

檢方在庭上指出，米耶班向太空總署及聯邦政府道德辦公室隱瞞參與了「千人計畫」，去年10月27日當受到調查人員查問時，誤導調查人員說他不是「千人計畫」人員之一。

對於米耶班的認罪，他的代表律師及太空總署均沒有置評。而根據被告的認罪協議，將會按照聯邦指引最高判監六個月，量刑日期定已於6月16日。

檢察官表示，米耶班1996年加入太空總署，2006年開始一直在加州矽谷的Ames研究中心，出任勘探技術的首席科學家。

多年來，中國的人才招聘項目「千人計畫」吸引了大量美國科學家的加入，不少科學家甚至到中國的大學擔任高職。但中國一系列的人才引進計畫，以及外國科學家為了獲得研究經費而加入有關計畫，已引來安全的擔憂。

聯邦司法部為了阻止中國對美國學術界和研究人員的影響，直指中方是透過間諜活動及竊取知識產權，於是從相關部門剷除從實驗室竊取研究成果的科學家。

去年1月，諾貝爾獎得主的熱門人選、哈佛大學著名化學家利伯(Charles M. Lieber)也給聯邦檢察官指控參與「千人計畫」，並向聯邦當局作出不實陳述。

檢察官指中國政府為填補戰略空白，其中包括奈米技術，這正是利伯的研究領域，於是把他吸引過來。但利伯一直否認控罪。