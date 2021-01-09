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誣指非裔少年偷手機 加州白人女被捕

記者胡玉立／綜合報導
去年底在紐約市曼哈頓一家旅館狂吼誣指非裔少年偷手機的白人女子龐塞托被警方拘捕。(美聯社)
去年底在紐約市曼哈頓一家旅館狂吼誣指非裔少年偷手機的白人女子龐塞托被警方拘捕。(美聯社)

被爆去年底在紐約市曼哈頓一家旅店狂吼誣指非裔少年偷手機的加州白人女子龐塞托(Miya Ponsetto)，7日接受媒體訪問時道歉，但堅稱自己無罪；幾小時後，龐塞托就被警方逮捕。

22歲的龐塞托在8日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)「今晨」(This Morning)節目訪談中表示，「我認為自己是超級甜心，我不覺得這個錯誤能夠定義我這個人。但如果我讓這孩子覺得自己受到攻擊或傷了他父親的心，我衷心道歉。」

訪談在7日下午進行幾小時後，龐塞托被警方逮捕，關在范杜拉縣(Ventura County)；當地警方表示她可能被控拒捕。

事件於12月26日發生在曼哈頓蘇荷(SoHo)的Arlo酒店；龐塞托涉嫌在酒店大廳襲擊非裔爵士樂手哈羅德(Keyon Harrold)的14歲兒子小哈羅德。哈羅德當場用手機拍下全程並將影片貼上網以求公道。少年家人還要求龐塞托面對刑事控罪。

影片中，可看到龐塞托情緒激動地在大廳與多人爭執，然後追至前門向小哈羅德攻擊並大叫「我不會讓他搶走我的手機！」酒店經理試圖干預，哈羅德則要求龐塞托不可如此對待他兒子。

紐約市警方後來發布的監控錄影顯示，龐塞托瘋狂抓住準備從酒店離開的小哈羅德，兩人都跌倒在地。

哈羅德表示，龐塞托的手機其實是遺留在她乘坐的Uber汽車中，Uber駕駛也在不久後將手機歸還。

龐塞托的律師加丹(Sharen Ghatan)則表示，她的委託人當時「情緒不佳」，也為自己在酒店與小哈羅德衝突而懊悔，但「這起事件並非因為種族動機」。

龐塞托受訪時表示，在酒店經理查看監控錄影時，她試圖接近準備離開酒店的人，她以為自己是在做該做的事。她說：「好。我道歉。可不可以放下此事，向前走？」龐塞托堅持認為自己沒有犯罪，她問道，「一個女孩指責一個男人有關手機的事，怎麼會是犯罪呢？」

這起事件發生後，很快被人拿來與去年月紐約中央公園白人女子艾米·庫珀(Amy Cooper)報警謊稱自己受到非裔男子攻擊一案，相提並論。

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