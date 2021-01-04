我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

沒人中 兆彩、勁球頭獎彩金破4億

記者顏伶如／綜合報導

2021年才剛開年，不少懷抱發財夢的民眾就對兆彩(Mega Millions)、 勁球(Powerball)樂透充滿期待。由於連續幾期頭獎都未開出，周三晚間即將開獎的勁球，累計彩金已達4億1000萬元，周二晚間開獎的兆彩彩金更上看4億3200萬元。

勁球2日開獎結果，六碼全中的頭獎再度無人獲得，彩金滾入6日晚間開獎的下一期。兆彩樂透每周二、周五晚開獎，勁球樂透則是每周三、周六開獎。

一人獨自獲得勁球頭獎的機率極為渺茫，約為2億9200萬分之1，獨得兆彩頭獎的機率也只有3億200萬分之1。

巨額彩金就算扣稅之後，對於樂透得主也具有改變人生的重大影響。專家建議，贏得巨額彩金的幸運兒，最好聘請專業人士組成顧問團，成員中要包括律師、稅務專家及理財顧問，幫忙打理龐大財富。

根據規定，樂透頭彩得主領到彩金之前，彩金的24%要先繳聯邦稅。樂透得主2021年獲得的彩金，到2022年4月報稅時，可能因為收入位於排行榜最頂端，個人所得稅稅率為37%。

以兆彩為例，頭彩彩金4億3200萬元若由一人獨得，選擇一次提領將可獲得3億2970萬元，其中有24%要繳聯邦稅，即7910萬元，最後實得2億5060萬元。

勁球 報稅

上一則

神力女超人沒發威 票房不如上集

下一則

已故樂壇巨星「王子」遺產估值低報 被罰款640萬元

延伸閱讀

加州紓困金 小企業可申請 華人有優勢

加州紓困金 小企業可申請 華人有優勢
川普大赦親信 未「排乾沼澤」 反而更擴張

川普大赦親信 未「排乾沼澤」 反而更擴張
兆彩獎金衝逾4億 買氣增但未見長龍

兆彩獎金衝逾4億 買氣增但未見長龍
大華府檢察長聯手 施壓聯邦嚴管黑槍

大華府檢察長聯手 施壓聯邦嚴管黑槍

熱門新聞

川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58
聯邦眾院議員今天通過總統川普把個人紓困金額提高至2000美元的要求，並將此前途未卜的法案送交共和黨占多數的參議院。(美聯社)

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

2020-12-28 19:17
布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

2020-12-29 23:33
路易斯安納州共和黨聯邦眾議員當選人雷特洛29日染疫病逝。(美聯社)

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

2020-12-29 22:42
紐約時報報導指出，庫許納曾因接受病毒採檢與戴口罩的行為，遭岳父川普罵。（路透）

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

2021-01-01 04:00
第117屆國會將於3日開議，當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長，預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大，但也將遭遇挑戰，總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透)

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

2021-01-02 23:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長