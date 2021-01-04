沒人中 兆彩、勁球頭獎彩金破4億

2021年才剛開年，不少懷抱發財夢的民眾就對兆彩(Mega Millions)、 勁球 (Powerball)樂透充滿期待。由於連續幾期頭獎都未開出，周三晚間即將開獎的勁球，累計彩金已達4億1000萬元，周二晚間開獎的兆彩彩金更上看4億3200萬元。

勁球2日開獎結果，六碼全中的頭獎再度無人獲得，彩金滾入6日晚間開獎的下一期。兆彩樂透每周二、周五晚開獎，勁球樂透則是每周三、周六開獎。

一人獨自獲得勁球頭獎的機率極為渺茫，約為2億9200萬分之1，獨得兆彩頭獎的機率也只有3億200萬分之1。

巨額彩金就算扣稅之後，對於樂透得主也具有改變人生的重大影響。專家建議，贏得巨額彩金的幸運兒，最好聘請專業人士組成顧問團，成員中要包括律師、稅務專家及理財顧問，幫忙打理龐大財富。

根據規定，樂透頭彩得主領到彩金之前，彩金的24%要先繳聯邦稅。樂透得主2021年獲得的彩金，到2022年4月報稅 時，可能因為收入位於排行榜最頂端，個人所得稅稅率為37%。

以兆彩為例，頭彩彩金4億3200萬元若由一人獨得，選擇一次提領將可獲得3億2970萬元，其中有24%要繳聯邦稅，即7910萬元，最後實得2億5060萬元。