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田州炸彈客資料曾寄給友人 FBI要追查

編譯林育正／綜合3日電
納許維爾市聖誕節爆炸案兇嫌華納。(美聯社)
納許維爾市聖誕節爆炸案兇嫌華納。(美聯社)

田納西州納許維爾市聖誕節爆炸案前，63歲的兇嫌華納(Anthony Quinn Warner)曾經將資料寄送給親友；聯邦調查局(FBI)也將針對收到資料的收件人調查。

FBI掌握情資顯示，華納將資料寄送給全國各地的數名友人。FBI特別探員派克(Jason Pack)發布聲明表示：「我們發現嫌犯將擁護自己觀點的資料，寄給居住在全國各地的朋友。我們希望收到資料的人，能透過800-CALL-FBI與我們聯絡。」不過他並未明確表示，所謂的資料為何物。

檢調人員在聖誕節爆炸後發生後兩天，就確定了華納的身分，確認他死於爆炸中。不過檢調單位表示，華納事前並不在當局的危險人物名單上。警方資料顯示，華納的女友在2019年8月曾警告，他想將露營車改裝為大型炸彈，不 料一年後竟然成真。

納許維爾都會警察局(Metro Nashville Police Department)日前也公布爆炸前員警的隨身錄影，爆炸導致八人受傷，40多棟建築物受損，並且影響美國電話電報公司(AT&T)在多個州的訊號，納許維爾機場一度停止飛機起降。

露營車爆炸前，警方先接獲民眾聽到槍聲的報案；隨後露營車一度播出爆炸倒數和要求鄰近民眾撤離的警告，更播放佩圖拉·克拉克(Petula Clark)1964年的老歌「市中心」(Dowtown)。目前檢調單位判斷，此案為華納的孤狼自殺攻擊。

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