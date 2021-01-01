明尼亞波利斯警察又槍殺民眾 距佛洛伊德被殺處1哩

明尼亞波利斯警察30日晚間進行交通攔檢時，擊斃22歲的艾德(Dolal Idd)。圖為艾德的父親拿著手機顯示兒子的照片。(美聯社)

明尼亞波利斯警察 30日晚又槍殺民眾，事件現場很快聚集了好幾十名抗議群眾，彷彿重演5月佛洛伊德 遭警壓頸死後的動亂歷史。

警方說，這次警察槍殺的人，先在十字路口朝警察開槍，地點離佛洛伊德被殺處僅約一哩。抗議群眾不畏零下低溫天氣，在加油站 停車場和全副武裝的鎮暴警察對峙。

緊張情勢持續到31日清晨，警方唯恐燒殺暴亂的歷史重演，連夜宣布降低緊張對峙，保證「透明」處理全案的措施。

明市警察局長阿拉東多（Medaria Arradondo）說，將公布警方執勤錄影畫面，警方保證保護民眾「集會自由與示威權力」但不會容忍「毀滅性的犯罪行為」，「我們這個城市已經經歷太多了」。

30日晚間6時15分，警察在該市南區瑟達路和36街口的加油站攔檢一名「重罪嫌犯」，阿拉東多說，目擊者告訴警方，是該嫌犯先開槍，警方才反擊，在駁火中擊斃嫌犯。警方反擊前是否口頭警告過嫌犯？雙方共開了幾槍？都不清楚。

阿拉東多不願說明，為何警方會找上這名嫌犯，只說涉案警察屬於專門查緝毒品槍械案件的單位。

現場一名警察正在用無線電請求支援，槍聲就響起，接到求援訊息的警察聽到「車裡有兩人，男的已倒下，車裡還有個女的，雙手高舉。」

這是非裔佛洛伊德5月被警察跪壓九分鐘致死以來，第一個警察殺死「嫌犯」事件。殺死佛洛伊德的警察蕭文（Derek Chauvin）和另三名現場處理的警察都被開除，且分別被以謀殺致死、助長或慫恿殺人罪名起訴，審判庭預計3月舉行。

30日晚的事件很快就在社群媒體中傳開，抗議群眾不到幾小時就開始聚集。市長福瑞(Jacob Frey)和警察局長阿拉東多31日呼籲抗議人士靜候調查報告出爐。