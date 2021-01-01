欠下近條百人命 美國史上最狠殺人魔李托病死

美國史上最殘暴的連續殺人犯、共計奪走近百條人命而被判終身監禁的李托，30日在加州醫院病逝。(美聯社)

美國 史上最殘暴的連續殺人犯，共奪走近百條人命而被判終身監禁的李托(Samuel Little)，30日晚間在加州 醫院病逝；80歲的李托患有糖尿病、心臟病等健康問題。

加州典獄廳發言人華特斯(Vicky Waters)說，李托病故並沒有他殺跡象，確切死因將由法醫確認。

李托從年輕時期便是職業罪犯，多次進出監獄 ，但他過去始終堅稱從未殺過人。

2018年，德州巡警賀蘭德(James Holland)調查一起命案時訪談李托，在加州監獄服刑的李托則對賀蘭德透露曾經殺人。長達700小時的訪談中，李托鉅細靡遺描述行凶細節，以及只有殺人兇手才知道的案情環節。

擁有藝術天份的李托甚至提供賀蘭德數十幅被害者畫作，某些圖畫裡寫著受害者名字，以及作案年分、命案地點以及棄屍地點。

截至死亡時，李托坦承從1970年至2005年間共計殺害93人，作案地點以佛羅里達州及南加州居多。檢警機關則確認其中將近60起命案的確是李托所為，其他案件仍在調查中。

賀蘭德2019年接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞雜誌「60分鐘」(60 Minutes)專訪時說，李托提供的所有內容經過查證，都是真的。

與李托相比，美國史上幾名惡名昭彰的連續殺人犯，殺人案件都遠遠不及他，瑞德吉威(Gary Ridgeway)共殺49人，賈西(John Gacy) 殺害33人，邦迪(Ted Bundy)則殺死36人。

遭李托殺害的幾乎全為女性，其中許多人是妓女、毒品成癮或社會邊緣人。李托曾說，這些人就算遭到滅口，也不會有親友尋找她們的下落，警方調查工作也面臨更高難度。事實上，被李托殺害的被害婦女被發現時，各州檢警機關都將命案列為意外、藥物過量致死或不明原因死亡，而非兇殺案。

絕大多數受害婦女是被李托勒死，一名他於1982年在夜總會認識的婦女則被他按入水中而溺斃。