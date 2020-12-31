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家庭暴力引發槍擊 休士頓民宅釀四死

編譯周芳苑／綜合30日電
疑因家庭暴力引發的休士頓民宅槍案奪走了四條性命，警方在現場蒐證告一段落後，將遺體運出兇宅。(美聯社)
疑因家庭暴力引發的休士頓民宅槍案奪走了四條性命，警方在現場蒐證告一段落後，將遺體運出兇宅。(美聯社)

德州休士頓一民宅30日凌晨發生疑因家庭暴力引發的槍擊事件，造成四人死亡；其中一名死者是在與警方對峙後開槍自殺。

休士頓所在的哈里斯郡警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)說，警方在當天凌晨約3時15分接獲報案，稱有一名婦女被槍擊；哈里斯郡第三警區隨即派員前往當第一戶民宅房屋處理；警方抵達現場後，遭一名男子開槍射擊，開槍者並將自己鎖於屋內，無警方人員受傷。

哈里斯郡警長辦公室動員特警隊到現場與該男子談判，但他不合作。

案發民宅的鄰居艾瑞卡貝爾川(Erica Beltran)早上6點醒來，看到屋外閃爍著警車的紅藍色燈；她說，警方透過擴音器要求該男子讓他們入屋、並要他放下武器。

隨後，警方用機器人衝破窗戶衝進屋內，但未帶任何人離開屋子，警方入屋時已遲了一步。

警方說，相關人員在談判過程中進屋，聽到一聲槍響，發現屋內有四具屍體。

岡薩雷斯指出，49歲男子開槍自殺，該男子的女友和兩個成年子女也被發現死亡；據初步訊息，警方認為，三名受害者在警方到達現場前已被槍殺。

岡薩雷斯說，該住所之前沒有求助電話，當局將繼續調查。

岡薩雷斯認為，這起不幸個案似為家庭暴力，因假期和疫情持續不退引起壓力，加劇家庭暴力。

事件發生幾小時後，貝爾川站在自家外的幾棟房子旁，看著警方進進出出，其他鄰居站在草坪上或凝視門外，黃色膠帶擋住大部分街道，有些人相擁哭泣。

貝爾川並不認識槍擊案發房屋裡的人；她說那個地區非常安靜，對於緊鄰住家發生的暴力事件大感吃驚。

槍擊 休士頓 德州

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