田州爆炸案 兇嫌女友去年曾報警稱男友製炸彈

田納西州納許維爾聖誕節爆炸案現場，至今仍滿目瘡痍。(美聯社)

警方紀錄顯示，田納西州納許維爾聖誕節爆炸案嫌犯華納(Anthony Warner)的女友去年曾報警，稱華納在露營車內製作炸彈。

「田納西人報」(The Tennessean)和納許維爾電視台WTVF-TV 29日報導，警方報案紀錄顯示，華納女友的律師表示，委託人曾告知納許維爾市警局，華納「經常談論軍事和炸彈製作」。

報導及警方稍晚公布的聲明指出，這名女子2019年8月21日在她家與警察 會面，警方接著前往華納的座落於納許維爾安蒂奧克(Antioch)地區的雙層樓公寓。

「紐約時報 」取得的報告寫道，警方敲門，但「無人應門」；當時露營車就停在圍籬後方，這輛車後來成為華納的自殺炸彈作案工具。

警方寫道，員警觀察到「前門有許多監視器和、鐵絲和警告標示」。

日期為2019年8月21日的報案紀錄顯示，員警接獲多通報案電話，承辦員警曾通報上級。

警局發言人亞倫(Don Aaron)發表聲明表示，警方 「未發現犯罪證據，也無權進入他家或圍籬」。

亞倫表示，警方曾把報案紀錄和華納的資料轉給聯邦調查局(FBI )。

警方聲明表示，FBI「找不到關於華納的任何前科」。

警方表示，華納女友的律師同時也代表華納；這名律師後來告訴警方，他「不會讓委託人允許(警方)對露營車的外觀檢查」。

29日的報導出爐前，執法官員表示，華納發動爆炸攻擊前，未曾出現在警方監視範圍，且只有1978年在他21歲時持有大麻被捕的前科。

華納專精資訊科技，他的其中一位前客戶表示，華納12月寄電郵告知，他退休了。