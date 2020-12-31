無故槍殺手無寸鐵非裔 俄州警遭解職

俄亥俄州哥倫布市47歲非裔男子希爾(見圖)無故遭員警柯益槍擊身亡；在紀律聆訊會結束後，柯益確認被解職。(哥倫布市NBC4電視台截圖)

俄亥俄州 哥倫布市(Columbus)一名47歲非裔 男子希爾(Andre Maurice Hill)上周無故遭員警柯益(Adam Coy)槍擊身亡；如今在紀律聆訊會結束後，柯益已確認被解職。

該市的公共安全主管小佩特斯(Ned Pettus Jr)表示：「根據哥倫布市警局局長昆蘭(Thomas Quinlan)所提出的調查資訊和證據，在我看來都是沒有爭議的，我們也支持並感謝警局對他做出的處分。」

據稱，在22日案發當晚警方因為接獲一起非緊急性報案而趕到現場；透過柯益身上的警用攝影 機畫面顯示，當希爾從車庫走出時左手正拿著手機，但右手則是太暗而看不清，柯益立即在短短幾秒內向希爾開槍，希爾應聲倒地不起。

然而，警用攝影機捕捉的案發畫面中，前半段都沒有聲音，直到希爾中槍後幾秒才開始錄下聲音，第一句話便是柯益大喊：「把你的手伸出來放到旁邊，現在！」

這是哥倫布市近三周來發生的第二起非裔未持武器卻遭員警槍殺的事件；畫面也顯示柯益幾分鐘後才請求醫療支援，雖然當時希爾還有一絲氣息，但最終仍宣告不治。

據稱，柯益在事發後才將警用攝影機開啟，但攝影機的回溯功能成功捕捉到開機前60秒的畫面，加上柯益延誤讓希爾就醫，種種證據為昆蘭決定開除柯益的原因。

昆蘭聲稱，柯益案發全程並未使用和諧的溝通技巧、保持安全距離、以及利用障礙物等員警的專業技術，盡可能阻擋或排解衝突的發生，他也在28日以聲明表示：「柯益應為自己所為負責，並接受司法調查。」

希爾家族的代表律師克朗普(Ben Crump)28日在有線電視新聞網(CNN)節目「新日報」(New Day)上還加碼指控：「有段影片顯示，希爾在倒地七分鐘後，警方還將他上手銬。我們知道影片確實存在，所以警方必須釋出案發當晚其他員警身上的攝影機畫面，讓世人知道他們是如何對待手無寸鐵的非裔。」