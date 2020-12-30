設計師Alexander Wang 被男模指控性騷擾

時尚圈爆出性騷 指控，據Diet Prada的社群 平台IG陳述，多位模特兒和名人透過IG直播或轉發，指控被華裔時尚設計師王大仁(Alexander Wang)騷擾的經歷。王大仁本人目前未出面回應這些指控。

這場事件起於模特兒Owen Mooney在抖音中描述了2017年，他在紐約的夜店被王大仁肢體侵犯，@shitmodelmgmt(SMM)轉發了這則限動，引出更多人挺身而出，或聲稱目睹受害者被王大仁騷擾甚至下藥等等。

曾是王大仁靈感來源的說唱歌手Azealia Banks也曾在2019年以匿名帳號分享類似推文，雖然原始po文刪除，相關截圖仍在社群流傳。

SMM發文表示男模特兒受到肢體侵犯的事件，通常得不到足夠關注，更重砲po文呼籲，「王大仁被指控性騷擾已有數年，是時候該出來說些什麼，請取消關注@alexwangny和@alexanderwangny向受害者表示支持。」並在文末tag了王大仁附上比中指圖案。

而Owen Mooney在講出己身經歷時，也引來相對的負面聲量或說他是透過王大仁來刷存在感，目前王大仁本人未出面回應，也有Diet Prada的粉絲留言下一個皮要繃緊的設計師應該是Jeremy Scott。

王大仁於2019年3月曾到訪台灣 ，當時班機延誤而遲到兩小時，仍因態度親切圈粉無數，其品牌包款也獲得許多台灣名媛的追捧喜愛。