伊州3死槍殺案 綠扁帽槍手恐罹「創傷後壓力症候群」

在伊利諾州一家保齡球館開槍殺死三人，射傷另三人的陸軍綠扁帽特種部隊士官韋伯，曾四度駐防阿富汗，他的律師說，韋伯恐罹患「創傷後壓力症候群」。(美聯社)

伊利諾州 羅克福德市(Rockford)26日晚在一家保齡球館開槍殺死三人，射傷另三人的陸軍綠扁帽(Green Berets)特種部隊士官韋伯(Duke Webb)，曾四度駐防阿富汗，他的律師巴可(Elizabeth Bucko)28日說，韋伯恐罹患「創傷後壓力症候群」(Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD)。

現年37歲的韋伯目前在押，不得交保，預定2月16日出庭，面對三項謀殺罪及三項一級謀殺未遂罪的指控。

巴可告訴溫尼巴果郡法庭，韋伯似乎有失憶症的問題，已安排接受心理測驗與評估。

韋伯2008年入伍，原定26日退伍。軍方指出，他四度前往阿富汗出任務，分別是2009年8到12月，2013年10月到2014年4月，2014年10月到2015年4月，以及今年1月到7月。服役期間，表現優異，兩度獲頒銅星勳章，陸軍善行獎章、全球對抗恐怖主義戰爭獎章，以及戰鬥行動臂章。

羅克福德市警察 局長歐席(Dan O'Shea)說，案發後，警察未開一槍，韋伯很快就被羈押；嫌犯與各受害人沒有為人所知的關係，當局認為，槍擊應「純屬隨機」行動。歐席未說明韋伯為何此時出現在伊利諾州。

軍方說，韋伯隸屬於佛州 艾格陵空軍基地部隊，職稱是特種部隊助理作戰及情報士官。

遭他殺害的三名男子分別73歲、65歲、69歲，警方暫不公布名字；一名14歲男童臉部受傷，安排搭機到威州麥迪遜就醫，情況穩定；一名14歲少女肩部中槍，就醫後已出院；一名62歲男子身中數槍，情況危急，命在旦夕。

第一特戰指揮部司令布瑞南中將(John Brennan)說，本案令人「震驚」，完全不符韋伯12年來光榮服役的紀錄。

羅克福德市位於芝加哥西北130公里，人口17萬。