我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

田州爆炸案證實自殺攻擊 他犯案前還撥放經典老歌

回憶田州炸案「生死瞬間」 警員哽咽：感謝還活著

編譯徐薏茹／綜合27日電
納許維爾市警局長John Drake(左)27日在記者會上與六名英勇執勤警員相擁慶賀無人傷安。(美聯社)
納許維爾市警局長John Drake(左)27日在記者會上與六名英勇執勤警員相擁慶賀無人傷安。(美聯社)

田納西州州納許維爾市警方27日召開記者會，提供納許維爾爆炸案的細節；當天在現場英勇執勤的警察回憶爆炸當下的情景，一度哽咽並對自己還活著表示慶幸感激。

來源：NBC News YouTube頻道

五名警察描述爆炸案當天的情景，其中威爾斯(James Wells)聽力，因為太接接近爆炸現場，有些受損，他在記者會上表示：「這件事將使我們永遠繫在一起，我的餘生皆會如此，聖誕節將不再相同。」他回憶現場情況並講到一度哽咽：「我只看到眼前一片橘光，接著一聲巨響，我腳步踉蹌，我告訴自己站穩腳步活下去。」

當天在現場盡力勸退附近的警員威爾斯，27日說明當天千鈞一鬆的情況。(美聯社)
當天在現場盡力勸退附近的警員威爾斯，27日說明當天千鈞一鬆的情況。(美聯社)

另一名警察塔萍(Amanda Topping)說她最初接到報案時將警車停在露營車旁邊，然後聽到車上傳來預錄好的聲明，塔萍協助人群遠離該露營車，並打給妻子說：「事情真的很詭異」，接著她聽到聲明轉為佩圖克拉克的熱門歌曲「市中心」，沒多久後就發生爆炸。

當天在現場盡力勸退附近的警員阿曼達．塔萍，27日說明當天千鈞一髮的情況。(美聯社...
當天在現場盡力勸退附近的警員阿曼達．塔萍，27日說明當天千鈞一髮的情況。(美聯社)

塔萍說：「我感受到熱浪但我有點迷失方向，我往前衝刺，我這輩子從來沒有這樣緊緊抓住別人。」

警察賀西(Brenna Hosey)則說她當時和同事敲門警告附近居民撤離，她對當時一位吃驚的母親和四位孩子印象深刻，賀西說：「我沒有孩子，但我有表弟妹和姪女，我愛他們而他們年紀還很小」，她當時要求那戶家庭盡快離開大樓。

FBI探員派克(Jason Pack)表示，聯邦和地方執法機構調查人員收到調查相關訊息後，突擊納市郊區安提阿的一棟住宅，另一名匿名執法官員表示調查員把該房屋相關者視為嫌疑人。根據Google Map在2019年5月拍下的影像，停在該棟住宅後院的露營車，與爆炸案的露營車相仿。

納許維爾警察局發言人表示，警方持續追查63歲男子華納(Anthony Quinn Warner)的犯罪動機；據公開紀錄，華納對於電子產品和警報器有經驗。同時，納許維爾的房地產經紀人費德里奇(Steve Fridrich)告訴美聯社華納在他的公司擔任電腦顧問，華納於本月初退休，公司已通知當局過去的IT工作。

當天在現場盡力勸退附近的警員陸倫27日說明當天千鈞一髮的情況。(美聯社)
當天在現場盡力勸退附近的警員陸倫27日說明當天千鈞一髮的情況。(美聯社)

警察 田納西州 聖誕節

上一則

「百人會」創始人楊雪蘭癌逝 享壽85歲

延伸閱讀

田州爆炸案證實自殺攻擊 他犯案前還撥放經典老歌

田州爆炸案證實自殺攻擊 他犯案前還撥放經典老歌
田納西州首府爆炸案牽連到南加一娛樂業女性高管

田納西州首府爆炸案牽連到南加一娛樂業女性高管
納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認
田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

熱門新聞

疫情使全球各大金融中心的營業優勢劇降，華爾街金融業主管、銀行家與基金經理人正紛紛拋棄紐約，轉進到南部的佛羅里達州。（美聯社）

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

2020-12-25 17:54
川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
報告顯示華裔新冠感染率雖不高但死亡率高，醫生籲市府應關注華人社區健康，給予更多資源。（本報檔案照）

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

2020-12-24 23:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人

南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人
1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡

1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡