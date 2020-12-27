男童軍也招女童 女童軍總會提告

男童軍組織某些活動項目開放招募女童，導致女童軍總會不滿，向法院提出訴訟。圖為男童軍制服。(美聯社)

美國 女童軍組織與男童軍組織展開招募戰，男童軍組織對女童開放其核心項目，導致女童軍總會不滿，向法院提出訴訟，稱男童軍組織的行為嚴重危害女童軍的權益，有可能讓某些女童在無意間加入男童軍組織。

女童軍總會提交的法律文件裡指稱，美國童軍總會（the Boy Scouts of America）近來開放招募女孩，對女童軍組織相當不公平，2018年女童軍也曾就組織名稱問題提出商標侵權訴訟。

上個月，男童軍組織的律師要求法官駁回女童軍認為男童軍不應該在招募時單獨使用「童軍」（scouts、scouting）等相關詞彙的說法，男童軍稱此訴訟「毫無價值」。

在最新的法律訴訟中，女童軍總會稱男童軍組織擴大服務是「對女童軍非比尋常的極度傷害」，並且造成「極度的困惑」；律師表示，「由於男童軍的侵權，家長誤以為男童軍組織是女童軍總會，誤讓女兒報名參加男童軍」，律師另外補充2018年前從未發生過這樣的事。

女童軍稱他們能夠證明男童軍和女童軍之間存在嚴重混淆的情形，女童軍組織援引其中19個男童軍委員會提交的文件，其中有證據指出男童軍退還註冊費給家長，因為家長誤以為是女童軍組織而為女兒註冊。

男童軍組織於2018年宣布，將於2019年將11歲到17歲的童軍項目改名為「童軍BSA」（Scouts BSA），原組織「美國童軍總會」（the Boy Scouts of America）及「幼童軍」維持原名。

男童軍組織2018年開始招募女童加入幼童軍，「童軍BSA」則於2019年開始招募女生，之後男童軍組織開始利用女童軍的智慧財產招募女童，律師強調在涉及到女童服務時，只有女童軍組織有權使用「童軍」（SCOUT, SCOUTS and SCOUTING）的商標。