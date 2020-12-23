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司法部告沃爾瑪 違法販售類鴉片藥物

記者張聲肇╱綜合報導
司法部22日控告賣場附設藥局的沃爾瑪非法銷售管制藥物，助長美國的類鴉片藥物濫用危機。(美聯社)
司法部22日控告賣場附設藥局的沃爾瑪非法銷售管制藥物，助長美國的類鴉片藥物濫用危機。(美聯社)

全美5000賣場附設藥局的連鎖超市沃爾瑪(Walmart)非法銷售管制藥物，助長美國的類鴉片藥物危機，司法部22日提告；面對官司，沃爾瑪暫無反應。

司法部負責民事的代理助理部長克拉克(Jeffrey Clark)說，沃爾瑪藥劑師明知許多顧客提出的醫師處方「不具法律效力」，卻違反聯邦法律，照樣依處方賣出數以千計處方量的管制藥物。

依據聯邦法律，沃爾瑪應該看出購買「有疑點的管制藥物」的訂單，並報告藥物執行署，但是檢察官說，沃爾瑪沒有做到這點。沃爾瑪未立即回應媒體有關詢問。

科羅拉多州聯邦法官鄧恩(Jason Dunn)說，沃爾瑪知道配銷中心採行的制度，無法發現進而申告有疑點的訂單，「因此，多年來，沃爾瑪幾乎沒申告過半件可疑訂單，亦即是說，沃爾瑪的藥局不斷請購類鴉片藥物，完全不受監督，也不予管制。」

克拉克指出，沃爾瑪違犯藥物管制法的重要條款，這些條款的要旨，就是要管制各種藥物，包括類鴉片處方藥，以免這些管制藥物遭到誤用與濫用。

近兩個月前，沃爾瑪已先發制人，控告司法部長巴維理以及藥物執行署；沃爾瑪指控司法部2016年發動調查，「抓出」數百名醫師，說這些醫師開出「問題藥方」，沃爾瑪的藥局根本不該接下來，再根據藥方訂購、出售管制藥物。

不過，沃爾瑪說，這些被司法部認定的「問題醫師」，有將近七成是擁有合法執業執照；沃爾瑪在訴狀中說，政府根本就在責備它沒有管制與執行能力，彷彿防止類鴉片藥物危機是沃爾瑪的分內事。

沃爾瑪 司法部 藥局

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