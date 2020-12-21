我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

亞利桑納偷渡客死亡 逼近10年新高

編譯徐薏茹／綜合20日電
今年在亞利桑納州邊界偷渡的非法移民死亡人數大幅增加。(美聯社)
今年在亞利桑納州邊界偷渡的非法移民死亡人數大幅增加。(美聯社)

亞利桑納州剛經歷州史最熱、最乾燥的夏季，紀錄顯示今年在邊界偷渡的非法移民死亡人數大幅增加，一份文件記載近十年從墨西哥穿越邊境至亞利桑納沙漠、山谷地區的死亡人數，顯示穿越亞州邊境進入美國相當危險。

人道邊界暨皮馬郡醫療檢查辦公室紀錄亞州邊境移民死亡人數，該非營利組織指出亞州酷熱難耐的氣候與此有很大關聯。邊境移民死亡人數最高紀錄為2010年的224人，今年是否會破紀錄要等年終才揭曉。

美國邊境巡邏隊(Border Patrol)有另外的統計數據，海關與邊境保護局(CBP)表示若其他機構發現遺體未通報巡邏隊，將不列入計算。2020年前九個月，邊境巡邏隊在亞州尤馬及圖森地區紀錄43個死亡案例，人道組織同期追蹤例則有181例。

聯邦數據顯示亞州邊境的搜查及救援行動在7、8月時比去年少，但初秋的數據顯示西南部的救援行動增加，儘管嚴酷的夏季是今年多人死亡的原因，但許多案例是最近死亡。川普政府預計年底將完成450哩的邊界圍牆，大部分位於亞州，邊界圍牆可能將令移民處於更危險的境地。

自從聖地牙哥、德州加強執法，將非法移民送往亞州沙漠及山區，20年來已在亞州邊境發現超過3000名移民遺體，大多來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多。

德州南部近十年也出現大量邊境移民死亡，德州布魯克斯郡的警長指出，今年移民的求救電話增加，但該郡發現的移民死亡人數比去年少，該郡在各處張貼標示，教導邊境移民打911電話求救。亞州南部一些人道團體也展開救援行動，在偏遠地區放置水壺和其他物資，供移民取用。

非法移民 邊境 德州

上一則

無症狀感染員工續增 Amazon關閉新澤西州倉庫

下一則

邊境被捕 偷渡孕婦當埸分娩

延伸閱讀

移民血淚話當年

移民血淚話當年
德州失業率8.1% 超越全國平均

德州失業率8.1% 超越全國平均
德州訴訟… 川普的翻盤壓軸戲 未能唱響

德州訴訟… 川普的翻盤壓軸戲 未能唱響
申請婚姻綠卡 與配偶同住較好

申請婚姻綠卡 與配偶同住較好

熱門新聞

華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
世界首富貝佐斯(左)的前妻斯科特(右)，在一度成為全球女首富後持續進行捐款。(路透)

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

2020-12-15 21:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播