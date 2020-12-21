亞利桑納偷渡客死亡 逼近10年新高

今年在亞利桑納州邊界偷渡的非法移民死亡人數大幅增加。(美聯社)

亞利桑納州剛經歷州史最熱、最乾燥的夏季，紀錄顯示今年在邊界偷渡的非法移民 死亡人數大幅增加，一份文件記載近十年從墨西哥穿越邊境 至亞利桑納沙漠、山谷地區的死亡人數，顯示穿越亞州邊境進入美國相當危險。

人道邊界暨皮馬郡醫療檢查辦公室紀錄亞州邊境移民死亡人數，該非營利組織指出亞州酷熱難耐的氣候與此有很大關聯。邊境移民死亡人數最高紀錄為2010年的224人，今年是否會破紀錄要等年終才揭曉。

美國邊境巡邏隊(Border Patrol)有另外的統計數據，海關與邊境保護局(CBP)表示若其他機構發現遺體未通報巡邏隊，將不列入計算。2020年前九個月，邊境巡邏隊在亞州尤馬及圖森地區紀錄43個死亡案例，人道組織同期追蹤例則有181例。

聯邦數據顯示亞州邊境的搜查及救援行動在7、8月時比去年少，但初秋的數據顯示西南部的救援行動增加，儘管嚴酷的夏季是今年多人死亡的原因，但許多案例是最近死亡。川普政府預計年底將完成450哩的邊界圍牆，大部分位於亞州，邊界圍牆可能將令移民處於更危險的境地。

自從聖地牙哥、德州 加強執法，將非法移民送往亞州沙漠及山區，20年來已在亞州邊境發現超過3000名移民遺體，大多來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多。

德州南部近十年也出現大量邊境移民死亡，德州布魯克斯郡的警長指出，今年移民的求救電話增加，但該郡發現的移民死亡人數比去年少，該郡在各處張貼標示，教導邊境移民打911電話求救。亞州南部一些人道團體也展開救援行動，在偏遠地區放置水壺和其他物資，供移民取用。