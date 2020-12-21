邊境被捕 偷渡孕婦當埸分娩

越來越多非法移民攜帶子女向美國尋求庇護。圖為在美墨邊界墨西哥境內難民收容中心地的兒童。(美聯社)

一名來自宏都拉斯、即將臨盆的孕婦11月抵達德州 南部邊境，利用單顆輪胎渡河時，突然陣痛、宮縮，甫抵邊境河岸便在兩名邊境巡邏探員的協助下當場分娩，凸顯美墨邊境移民 的艱困處境。

僅願提供名字為梅琳(Merín)的孕婦當時摸黑行經德州南部邊境，不料陣痛加劇；人蛇集團成員在河的對岸喝斥她動作快、不得停留，但這名孕婦最終倒地，呻吟求助，她抵達德州史達郡格蘭德河谷(Rio Grande Valley)那一側後，由兩名邊境巡邏探員協助產下一名女嬰。

中美洲暴力及貧窮情況加劇，加上墨西哥的移民營地逼近崩潰邊緣，愈來愈多親子冒險越境；儘管目前非法入境的人數仍不及去年，各移民機構的收容量受新冠肺炎防疫減量影響，漸趨飽和。

海關與邊境保護局(CBP)統計，11月收容約4500名無伴兒童，此數字為4月的六倍。

在德州南部的格蘭德河谷，兒童及家長會被帶往一間小型收容所，部分年輕人據報使用舊口罩，收留在擁擠環境中。

梅琳11月22日產下女嬰後，母嬰安全。她說：「他們待我很好，感謝神。」

邊境巡邏探員克羅伊(Chris Croy)和赫南德茲(Raul Hernandez)當時接獲在現場發現梅琳的探員通報，抵達現場。

梅琳說，第一位探員要她起身行走，但她沒辦法照做；她說，這名男性探員責怪她說謊。

「我低頭一看，看到孩子的頭已經滑出產道」；克羅伊說：「我跪下扶助她，以防女嬰墜落。」

赫南德茲眼見梅琳的衣服擋住嬰兒的頭部，他拿出小刀，小心翼翼地移除障礙，讓克羅伊可以捧著嬰兒的頭。

他說：「本來還有另一道障礙，然後嬰兒就生出來了。」

救護車在嬰兒出生後十分鐘抵達，克羅伊和赫南德茲將梅琳袋子裡的衣物拿出來裹著嬰兒保暖。

梅琳和女嬰住院三天後，轉往邊境保護局的天主教慈善機構休養，隨後搭上大巴與她們在美國的親屬會合。