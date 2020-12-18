駕警車故意輾非裔 隨車錄影全都錄 堪州警察挨告

隨車錄影顯示，堪薩斯州一名警員今年8月駕警車故意輾壓非裔男子沃馬克(圖)。(美聯社)

隨車錄影顯示，堪薩斯州警員故意駕警車輾壓赤膊的非裔男子， 涉案警察 被控過度使用武力。

35歲的前警察沃馬克(Lionel Womack)在17日訴狀中說，這場發生在8月15日的事故中，奇奧納郡警員羅德瑞格斯(Jeremy Rodriguez)故意開車輾壓他，導致他受重傷。

沃馬克說，當時他既未超速，也未喝酒吸毒開車，卻被攔下；他說，「我的駕照 、保險、汽車 登記執照都沒問題」。

「第一位警官亮燈示意我停下，我照做......但很快的，另三輛車湧過來，把我圍住，我就慌了，開始逃跑，那是瞬間決定。我感到身處險境，於是我拼命逃跑，往空曠處拼命跑」。

汽車錄影紀錄現在成為聯邦檢察官庫可曼(Michael Kuckelman)控訴該警員的訴訟案的關鍵證據。庫可曼控訴羅德瑞格斯過度使用武力，「冷漠地忽視」沃馬克的公民權。

訴狀說，沃馬克8月初辭去警察工作，希望經營安全警衛事業，他從加州開車回家的路上，在堪薩斯市西部高速公路上遭警方以「交通違規」為由攔檢，引發一場追捕；參加追捕的還有普拉特郡的警察。

汽車追捕到一條鄉間道路為止，沃馬克下車，在鄉間農場附近拔腿就跑，普拉特郡警員車上的錄影紀錄顯示，羅德瑞格斯的巡邏警車追上後，轉頭將他撞倒在地，然後輾壓過去。

沃馬克從車輪中間滾出來，兩隻手兩條腿在地上抽搐，錄影檔出現有人大叫「躺下，躺下」的聲音，另一輛車的警察則看著眼前景象，不禁一陣咒罵。

沃馬克說，他的背部、盆骨、大腿和右膝、腳踝和腳都受到重傷。庫可曼說，看到警察這樣開車輾壓無處可逃的人，不感到驚駭實在不可能。