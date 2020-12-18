我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

駕警車故意輾非裔 隨車錄影全都錄 堪州警察挨告

記者張聲肇／綜合報導
隨車錄影顯示，堪薩斯州一名警員今年8月駕警車故意輾壓非裔男子沃馬克(圖)。(美聯社)
隨車錄影顯示，堪薩斯州一名警員今年8月駕警車故意輾壓非裔男子沃馬克(圖)。(美聯社)

隨車錄影顯示，堪薩斯州警員故意駕警車輾壓赤膊的非裔男子， 涉案警察被控過度使用武力。

35歲的前警察沃馬克(Lionel Womack)在17日訴狀中說，這場發生在8月15日的事故中，奇奧納郡警員羅德瑞格斯(Jeremy Rodriguez)故意開車輾壓他，導致他受重傷。

沃馬克說，當時他既未超速，也未喝酒吸毒開車，卻被攔下；他說，「我的駕照、保險、汽車登記執照都沒問題」。

「第一位警官亮燈示意我停下，我照做......但很快的，另三輛車湧過來，把我圍住，我就慌了，開始逃跑，那是瞬間決定。我感到身處險境，於是我拼命逃跑，往空曠處拼命跑」。

汽車錄影紀錄現在成為聯邦檢察官庫可曼(Michael Kuckelman)控訴該警員的訴訟案的關鍵證據。庫可曼控訴羅德瑞格斯過度使用武力，「冷漠地忽視」沃馬克的公民權。

訴狀說，沃馬克8月初辭去警察工作，希望經營安全警衛事業，他從加州開車回家的路上，在堪薩斯市西部高速公路上遭警方以「交通違規」為由攔檢，引發一場追捕；參加追捕的還有普拉特郡的警察。

汽車追捕到一條鄉間道路為止，沃馬克下車，在鄉間農場附近拔腿就跑，普拉特郡警員車上的錄影紀錄顯示，羅德瑞格斯的巡邏警車追上後，轉頭將他撞倒在地，然後輾壓過去。

沃馬克從車輪中間滾出來，兩隻手兩條腿在地上抽搐，錄影檔出現有人大叫「躺下，躺下」的聲音，另一輛車的警察則看著眼前景象，不禁一陣咒罵。

沃馬克說，他的背部、盆骨、大腿和右膝、腳踝和腳都受到重傷。庫可曼說，看到警察這樣開車輾壓無處可逃的人，不感到驚駭實在不可能。

警察 汽車 駕照

上一則

違規取下防疫手環 喬州女學生被開曼群島罰坐牢4個月

下一則

本田汽車又出問題 召回140萬輛檢修

延伸閱讀

盧秀燕會AIT處長當面反萊豬 AIT罕見回應

盧秀燕會AIT處長當面反萊豬 AIT罕見回應
底城國際領袖基金會頒獎義工

底城國際領袖基金會頒獎義工
藝人新出路做YouTuber

藝人新出路做YouTuber
「漢彌爾頓」音樂劇 串流一上架就狂賣

「漢彌爾頓」音樂劇 串流一上架就狂賣

熱門新聞

身價數億元的謝家華日前驟逝，沒有留下任何遺囑。(美聯社)

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

2020-12-12 22:24
DoorDash三位華裔創辦人徐迅（左）、Stanley Tang（中）和Andy Fang（右），因公司上市成為億萬富翁。(取材自推特)

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

2020-12-09 19:09
華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
總統當選人拜登的夫人吉兒。美聯社

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

2020-12-13 10:44
聯邦最高法院11日駁回德州企圖扭轉四州總統選舉結果的訴訟。(路透)

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

2020-12-11 23:22
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋