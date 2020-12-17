明州流彈誤殺少女案 非裔男子服刑18年減刑出獄

明尼亞波利斯非裔男子柏瑞爾(中)15日出獄後，受到親友歡迎。(美聯社)

因流彈誤殺少女案，入獄18年的明尼亞波利斯非裔男子柏瑞爾(Myon Burrell)15日獲減刑後，出獄返家，親友熱烈歡迎。

讓他獲得減刑的關鍵，是美聯社調查發現，當初警方調查大有瑕疵，經全國獨立專家小組檢討後，初步翻案。小組上周發布調查報告說，當初的調查根本就是眼光淺短的一大敗筆，所有可讓冤獄者脫罪的證據不是被忽視，就是被最大程度地縮小。

小組以柏瑞爾入獄年齡和他在獄中的表現為由說，繼續把他關在監獄 裡面，毫無道理。

不過，赦免單位不准赦免他的罪，只准以監視假釋方式，讓他暫獲自由。即使如此，根據明州 監獄廳的資料，這已是該州22年來首次有人在謀殺罪刑確立後，獲得減刑。

柏瑞爾收到減刑的通知，不到幾個小時，就步出監獄的大門，在零下冰寒的天候下，走向舉牌、拿著氣球歡迎他的親友，他們恭喜高喊：「柏瑞爾自由了，柏瑞爾自由了！」

回到家後，更多親友拿著禮物，向前擁抱他。他走出門，站在街旁，仰望夜空，找尋許久未見的月亮和星星。

他一直堅稱，2002年，11歲少女蒂莎‧愛德華茲(Tyesha Edwards)在家中做功課時，遭流彈擊中斃命事件與他無關。時任郡檢察長的明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)直到去年民主黨總統初選辯論，仍拿她主張重判柏瑞爾當案例，強調自己多麼打擊犯罪。

美聯社的調查報告說服柯布洛查，讓她站在贊成成立全國檢討小組的這邊，她15日表示，赦免小組的決定是對的。

美聯社說，最直接的證據如槍枝、DNA檢驗和指紋，都無法證明柏瑞爾殺死愛德華茲。調查本案的警察 沒有調閱街頭小店的監視錄影帶，證明柏瑞爾根本無涉。美聯社還查出，調查本案的警官以500元賄賂一名在押男子，說出柏瑞爾的姓名。

警方所倚賴的唯一證人，說法前後矛盾，監獄裡面的線民，更因為出來作證大獲好處，有些證人後來推翻自己的陳述，有個證人16年的徒刑減為三年，另一證人更坦言，和警方合作辦過14個案子。