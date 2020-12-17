販賣大麻判囚90年 他服刑31年提前獲釋

因非法販賣大麻被判90年監禁的德里西，服刑31年後，以71歲之齡獲釋。圖為他本月初推著家當，離開佛州監獄。(美聯社)

今年71歲的德里西(Richard DeLisi)於1989年因非法販賣大麻，遭判90年有期徒刑，服刑31年後，在非營利維權組織The Last Prisoner Project(簡稱TLPP)的協助下，終於獲釋。

儘管德里西的父母、妻子和其中一個孩子已經過世，女兒也在一場嚴重的車禍意外中癱瘓，他甚至從未見過自己的兩名孫女；但他卻帶著感恩、毫無怨恨的心情走出監獄 ，喜極而泣地與他的家人相擁，因為德里西一心只想彌補那些他與家人們失去相處的時間。

德里西在本周與他素未謀面、分別為11歲及1歲的孫女見面；他接受美聯社採訪時說：「我是個受到祝福的人，我撐過來了。」

TLPP指出，德里西實為非暴力且販賣大麻的罪行中，遭受有史以來最重的判刑；當年德里西才40歲，而販賣大麻最重頂多是12年至17年的刑期，但據稱是因為他操著一口濃厚的義大利 口音，加上來自紐約 的背景，使法官認為他是某犯罪集團的成員。

德里西表示，他不願浪費心思在那些已經逝去的時間和回憶，如今更成為年輕囚犯的表率：「監獄改變了我，過去我對上帝一無所知，但現在我不僅相信上帝，而且改變我的待人處事；對我來說，那段時間真的太久了，久到足以讓地痞流氓變成紳士。」

事實上，德里西入獄前是個文盲，但他在獄中有充分的時間學習閱讀和寫字；出獄後他透過自己成立的組織和網站FreeDeLisi.com，為需要幫助的囚犯提供協助，「我們的系統需要改變，而我將為此盡最大的努力，成為一名維權運動者」。

數十年來德里西的家人共花費逾25萬元的律師費和8萬元的遠距電話費蒐證；曾擔任佛羅里達州檢察官的奇雅拉·賈斯特(Chiara Juster)，現在專為TLPP的案件提供無償服務，對於德里西一案她批評是「國家病態的判決」。