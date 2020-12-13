「星座殺手」密碼 FBI破不了 51年後民間高手破解

「星座殺手」1969年寄給「舊金山紀事報」的密碼信，終於在51年後被破解。(美聯社)

加州 1968年出現「星座殺手」(Zodiac Killer)，儘管他留下一封密碼信，但聯邦調查局(FBI )一直無法解讀，直到51年後，竟然由一批業餘的解碼人成功破解。

「星座殺手」在1968年和1969年在北加州最少殺死五人，並試圖再殺死至少兩人；在連環殺人期間，1969年11月，他向「舊金山 紀事報」寄出三封內容幾乎相同的信，三封信裡共340個符號密碼，只要成功解讀即可知道他的身分；他同時也向警方挑釁，揚言會殺更多人。

FBI的密碼分析和詐騙紀錄部門(CRUU)成立一個專責小組，期望能夠破解，但一直未能成功。

除了官方之外，民間不少個人都對破解密碼大感興趣，結果維吉尼亞州一位軟件開發人員奧蘭查克(David Oranchak)在澳洲墨爾本應用數學家布力克(Sam Blake)及比利時的電腦程式員艾克奇(Jarl Van Eycke)的協助下，成功解破密碼，過程中他們共嘗試了65萬個組合方案。

成功破解後的內容是，「因為我現在有足够的奴婢為我工作，而其他人到了天堂後就什麼都沒有了，所以他們害怕死亡，我不害怕，因為我知道我的新生活在天堂，死亡帶給我的是一種輕鬆的生活。」

奧蘭查克表示，很高興能成功破解，然而也擔心這可能會對受害者的家庭造成影響；他透露，「星座殺手」留下的很多都是「垃圾」，目的只是讓人們更感恐懼。

FBI證實在12月5日收到奧蘭查克的破解方案，同時表示CRUU在過去51年收到不少公眾提供的破密方案，但都沒有一個是有用的，僅有由奧蘭查克提供的助益最大。FBI舊金山辦公室也發布了取得突破的聲明；「舊金山紀事報」也大幅報導「星座殺手」的密碼最近由民間破解。

FBI強調，密碼雖已解破，但仍會繼續調查「星座殺手」連環兇殺案，他使整個北加州的多個社區受到恐怖襲擊，即使過了幾十年，當局仍會為受害者尋求正義。